Sbarra (Cisl), "miglioriamo i contenuti della manovra ai tavoli"

"Il nostro lavoro per difendere e migliorare i contenuti della manovra continua in queste settimane ai tavoli istituzionali per portare a casa risultati e fissare le prossime tappe di un percorso che va collegato a un complessivo Patto della responsabilità. Un accordo tra parti riformiste che, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio, dovrà dare risposte a nodi strutturali". Lo ha ribadito il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nella sua relazione al Consiglio generale confederale. A partire, ha sottolineato, "da una questione salariale che va scollegata dal populismo e ricondotta alle dinamiche dell'economica reale. Bisogna estendere la contrattazione aziendale e territoriale, ridurre il carico fiscale sul ceto medio, promuovere relazioni industriali partecipative, incrementare e redistribuire la produttività, elevare la qualità del lavoro contrastando quello nero e grigio, il part-time involontario. Soprattutto, e prima di tutto, vanno rinnovati tutti i contratti scaduti, pubblici e privati".