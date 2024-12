Irccs Alessandria, Maconi commissario straordinario

Antonio Maconi, direttore del Dairi (Dipartimento attività integrate ricerca e innovazione), è stato nominato commissario straordinario alla procedura per il riconoscimento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Santissimi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. "È sicuramente la figura più adatta a portare a termine il percorso per il riconoscimento del primo Irccs pubblico piemontese - sottolinea Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità - Un percorso che proprio Maconi, con lungimiranza, ha avviato ormai da oltre 3 anni. Ora deve essere chiuso in tempi brevi per certificare una delle eccellenze della sanità piemontese, quella sviluppata proprio nelle sedi di Casale Monferrato e di Alessandria del Dairi". Il commissario dovrà assicurare la sinergia azienda ospedaliera Alessandria, azienda sanitaria locale, Upo, Regione e Direzione Sanità, oltre a monitorare il processo di completamento della procedura di riconoscimento interfacciandosi anche con gli uffici centrali competenti. "La Regione Piemonte - aggiunge Riboldi - ha attualmente un unico Irccs, quello privato di Candiolo, ma è doveroso si colmi un gap rispetto ai territori confinanti con il riconoscimento delle molte eccellenze della sanità pubblica presenti sul territorio". Per questo motivo, oltre alla nomina di Maconi, è stata approvata l'istituzione di un tavolo permanente di indirizzo e monitoraggio delle procedure di individuazione e riconoscimento degli Irccs. "L'obiettivo - conclude l'assessore - è avere nei prossimi anni, oltre ad Alessandria-Casale, almeno altri quattro istituti pubblici".