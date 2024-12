POLVERE DI (5) STELLE

Lettera scarlatta di Grillo a Schlein: "Cara Elly fai attenzione a Conte"

Il garante sfiduciato manda una missiva al Nazareno, alla "esclusiva attenzione" della segretaria. A quanto trapela il comico (s)parla dell'avvocato appulo e mette in guardia i dem dalle sue mire. Una mossa della strategia volta a logorare l'ex premier

Chissà se reagirà come Piero Fassino che di fronte alla richiesta di prendere la tessera sbottò con la celebre “profezia”, la prima di una lunga e sfortunata serie: “Se vuole fare politica fondi un partito, vediamo quanto prende”. Era l’estate del 2009 e Beppe Grillo era come al solito in vacanza in Costa Smeralda. Scelse la sezione dem di Arzachena, in provincia di Sassari, per presentare domanda d’iscrizione allo scopo di partecipare alle primarie per la segreteria nazionale del Pd. Il seguito è noto: la tessera gli venne rifiutata e di lì a poco nascerà il Movimento 5 Stelle.

Immaginabile però la sorpresa di Elly Schlein nel vedersi recapitare la lettera del comico. Il garante sfiduciato ha infatti scritto una missiva, inviata al Nazareno, all’esclusiva attenzione della segretaria dem. Il testo è riservato, ma dalle indiscrezioni che filtrano Grillo si sarebbe soffermato sulla figura di Giuseppe Conte e sui suoi rapporti con i dem. La notizia, anticipata da LaPresse, è stata confermata da fonti qualificate.

Si tratta, con ogni probabilità, di una mossa della strategia volta a logorare l’avvocato appulo, di cui Grillo avrebbe svelato i veri piani: contendere a Schlein la leadership del campo progressista se non, addirittura, puntare a scalzarla dalla guida del partito. Per quanto inverosimile conviene non dare nulla per assurdo quando si tratta di Conte: cinico e spregiudicato da aver guidato due governi con maggioranze opposte.

La segretaria si è finora mostrata piuttosto prudente sul duello Conte-Grillo, per rispetto ma anche per convenienza: “Per scelta non intervengo mai sulle questioni interne degli altri partiti – disse in una delle poche dichiarazioni sulla vicenda –. Stiamo al lavoro da tempo e stiamo per costruire alleanze non nelle nostre stanze ma sui territori, su progetti condivisi, a partire dalla sanità pubblica, dalla scuola pubblica o dalle politiche industriali. Su questi temi sono convinta, ostinatamente unitaria, che si possano costruire convergenze con le altre forze d’opposizione, a partire naturalmente dal M5s”.