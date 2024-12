CAMPANILE SERA

Bonus Lo Russo, in carica fino al 2027

Piaccia o non piaccia il sindaco di Torino (assieme a molti altri colleghi) resterà in sella sei mesi in più per riallineare alla primavera le elezioni del 20 e 21, slittate in autunno a causa del Covid. La circolare del Viminale

Ora è ufficiale. Piaccia o non piaccia i torinesi dovranno sorbirsi il loro sindaco per sei mesi in più. Un bonus per Stefano Lo Russo e per tutti i colleghi eletti nelle finestre elettorali d’autunno a causa del Covid. È successo nel 2020 e nel 2021, quando in primavera l’epidemia dava gli ultimi colpi di coda e per evitare rischi l’esecutivo aveva rinviato le urne a dopo l’estate. Lo Russo diventò sindaco di Torino nell’ottobre del 2021 così come Giuseppe Sala a Milano, Matteo Lepore a Bologna, Roberto Gualtieri a Roma, Gaetano Manfredi a Napoli solo per fare alcuni nomi. Per tutti loro la consigliatura si chiuderà cinque anni (e mezzo) dopo, nella primavera del 2027. Coloro i quali sono stati eletti, allo stesso modo, nel 2020 andranno avanti analogamente fino alla primavera 2026. A confermare una notizia ormai da tempo nell’aria, è stata la circolare inoltrata dal Viminale alle prefetture d’Italia.