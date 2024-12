RIFORME

L'Autonomia sta per franare, Protezione civile in campo

Calderoli convoca il tavolo con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria su materie senza Lep. Zaia preme, a Torino si va a rimorchio. Molinari (Lega): "Determinati a procedere". Il Pd Boccia annuncia una mozione per stoppare tutto

Ingrana la marcia come fosse sul suo trattore nella tenuta del Monferrato, ma non sono le nocciole la messe cui lavora Calderoli, bensì le primizie dell’autonomia. La gelata della Corte Costituzionale non sembra averlo abbattuto: “Riprenderemo il cammino dei negoziati dando piena attuazione alle prescrizioni della sentenza”, scrive sui social in quella che pare tutto fuorché un’ammissione di sconfitta di fronte a quello che per la sinistra è ormai qualcosa che somiglia alla pietra tombale sulla riforma. Annuncia, dunque, la ripresa dei negoziati con le Regioni che hanno fatto istanza, “a partire – spiega Calderoli – dall’applicazione del principio di sussidiarietà”, ovvero quel requisito di efficienza posto come ineludibile dalla Consulta.

Una decisione che da sinistra è vista come un tentativo di aggirare il pronunciamento della Corte, peggio una forzatura. Perché non è casuale la scelta della materia tra quelle non toccate dai Lep (i complessi e discussi livelli essenziali di prestazione) da mettere sul tavolo con le quattro Regioni che si sono fatte avanti, ovvero Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte. Cosa c’è di più efficace e, quindi, efficiente di un’ordinanza di Protezione Civile disposta da una Regione di fronte a una calamità o un’emergenza sul suo territorio, rispetto a un atto simile che debba invece arrivare dal potere centrale con, più lontano dai fatti e più lungo nei tempi?

Ecco la trovata del ministro, preparata e infiocchettata come un regalo pronto per trovar posto sotto l’albero di Natale, perché è proprio entro quella data o poco più in là che Calderoli, la Lega e le quattro Regioni fuggitive nella corsa passata d’emblée dalla pianura padana al Mortirolo, sperano di chiudere la trattativa sulla prima materia, la Protezione Civile, appunto.

Su tutto dove non ci sono le forche caudine dei Lep “siamo determinati ad andare avanti”, conferma il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, con un occhio e anche due al suo Piemonte dove nella nuova giunta di Alberto Cirio uscita dal voto di giugno ha piazzato il suo fedelissimo ex presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino a presidiare la delega sull’Autonomia. “Dovremmo prevedere che il Parlamento possa integrare le intese con le Regioni”, spiega Molinari spingendosi in avanti prospettando il passaggio per via parlamentare dell’approvazione dei Lep. Per adesso si parte, almeno questo è l’intendimento della Lega, con la materia meno complessa e, probabilmente, meno urticante per le opposizioni. Perché l’importante è andare avanti, non fermarsi, come ripete chi con tutta evidenza guida quel gruppetto di testa.

È a Palazzo Balbi di Venezia che si continua a registrare la temperatura più alta sulla questione. Luca Zaia non lascia passare un giorno senza parlare di autonomia e sempre dal Nord Est la Lega non le manda a dire neppure agli alleati. Soprattutto a Forza Italia che continua a frenare e il cui portavoce Raffaele Nevi – quello del “paraculetto” riservato a Matteo Salvini – si è spinto a chiedere lo stop ai negoziati. “La storia dei veneti non si cancella con un pezzo di carta – avvisa il capo dell’intergruppo della Lega Alberto Villanova – e con tutto il rispetto della Corte Costituzionale ricordo che esiste il popolo italiano, ma anche quello veneto”.

Toni che manco s’immaginano a Nord Ovest dove il Piemonte è partito lancia in resta, al seguito, con la lettere di richiesta al Governo firmata da Cirio appena eletto, ma la realtà racconta di una situazione da un colpo al cerchio e uno alla botte. Considerato che il governatore è pure vicesegretario nazionale di Forza Italia, quella di Nevi e del governatore della Calabria Roberto Occhiuto e di un altro frenatore sull’autonomia come Antonio Tajani che il partito lo guida. Bizzarra coincidenza, sempre in Piemonte, l’assessore alla Protezione Civile, prima materia sull’atteso tavolo con Calderoli, è un altro azzurro, Marco Gabusi fedelissimo di Cirio.

E che l’annuncio del ministro leghista non sia una semplice boutade lo conferma l’allarme scattato a sinistra. Nelle scorse ore il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia ha annunciato una mozione per impegnare il Governo “a rispettare la pronuncia della Corte Costituzionale”. Per il Pd “le decisioni della Consulta vanno rispettate e l'azione di Calderoli va fermata”. Magari, chiedendo pure l’intervento della Protezione Civile.