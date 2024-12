Babbi Natale al Regina Margherita, c'è anche una canzone

"Millemila Babbi Natale" è la canzone, con un video, dedicata all'ormai tradizionale raduno dei Babbi Natale che si terrà domani davanti all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L'inedito è stato realizzato per l'occasione da Jacopo Morini, che domani presenterà il raduno di Fondazione Forma e farà ballare la piazza. L'obiettivo del raduno è quello di regalare una festa per i bambini ricoverati grazie all'aiuto di migliaia di persone che accoglieranno l'appello della Fondazione e si presenteranno vestiti di rosso, e raccogliere fondi per il progetto di Patologia Neonatale.