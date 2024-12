Costa (FI): Errori non pesano su carriera magistrati, ma rovinano le persone"

“Flop e errori non pesano su carriera magistrati, ma rovinano le persone” “Lo Stato ha un dovere, quello di fornire le risorse, le strutture e i mezzi per indagare, svolgere i processi e chiamare le persone a rispondere di eventuali reati. Lo Stato, però, ha anche un altro dovere, quello di garantire che se una persona, chiamata a rispondere di un reato dopo anni risulta innocente e viene assolta, deve essere la stessa persona che è finita nell’ingranaggio giudiziario. Non è mai così, le persone che vengono indagate o che hanno avuto un avviso di garanzia non solo le stesse persone. Questo avviene per quello che io chiamo ‘marketing giudiziario’, l’indagine che finisce sotto i riflettori, la stampa che fa il suo lavoro dando le notizie e i pm che cercano di rafforzare la loro indagine facendola finire sotto i riflettori, cercando di mettere il giudice, che dovrà decidere sulle loro istanze, in una posizione di debolezza. Quando quel giudice assolve o proscioglie, molto spesso si dice che la giustizia ha perso ma non è così, non deve essere così”. Lo ha detto Enrico Costa, deputato di Forza Italia, ospite a Coffee Break su La7. “I pm, che mandano le persone sotto i riflettori e che dopo 5, 6 o 10 anni vengono assolte, non pagano niente per il flop delle loro azioni. Di fronte ad una giustizia che è sotto gli occhi di tutti, mi domando come sia possibile che i dati di valutazione sulla professionalità dei magistrati fatti dal Csm, parlano di un 99,6 per cento di valutazioni positive, mentre i magistrati valutati non positivamente sono 4 e negativi 6. E’ evidente che di fronte a questi dati il meccanismo chi sbaglia paga non c’è. Pensiamo alle ingiuste detenzioni: dal 2018 al 2023 lo Stato ha risarcito 4.368 persone, pagando 193 milioni in 5 anni, mentre le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati sono state 9. Dal 2010 al 2024 le condanne per responsabilità civile sono state 12, quelle per responsabilità erariale una”, ha concluso.​​​​