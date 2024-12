SACRO & PROFANO

Berretta rossa in stile sabaudo, Concistoro "sobrio" per Repole

Niente sfarzo né festeggiamenti faraonici per il neo cardinale di Torino, ben lontano dall'ultimo vescovo insignito della porpora: Severino Poletto. Modificato lo stemma in cattedrale. Messa e un libro per il centenario della nascita di Saldarini

L’ultimo concistoro in cui un vescovo di Torino venne creato cardinale fu quello del in cui monsignor Severino Poletto ricevette la berretta rossa dalle mani di San Giovanni Paolo II. Sono ancora in molti a ricordare il fasto e il faraonismo dell’evento. Tutti gli officiali di Curia, docenti del seminario e gli allievi furono precettati e spesati per la trasferta romana di alcuni giorni, furono invitati vescovi, politici e personalità e dopo la cerimonia a tutti venne offerto un solenne e ricevimento servito – caso unico fra tutte le nuove creazioni cardinalizie – nel braccio Braccio di Carlo Magno di piazza San Pietro al quale diede lustro la presenza di vari cardinali, primo fra tutti l’Eminentissimo Angelo Sodano e uno stuolo di prelati e laici “introdotti”. Ai partecipanti alle “visite di calore” del pomeriggio, il novello cardinale fece dono, a seconda del rango di chi gli baciava l’anello, di un bassorilievo della Sindone, una medaglia o, per il quisque de populo, la classica immaginetta. Ricordiamo ancora le parole di un arguto prete torinese che così commentò il titolo di San Giuseppe ad viam Triumphalem attribuito al neo porporato: Nomen omen.

Molto più sobria la cerimonia con cui è stato creato cardinale l’arcivescovo Roberto Repole, che rifiuta il titolo di Eminenza per essere chiamato soltanto “servo”. Accompagnato e assistito dal caudatario don Enrico Griffa, dopo l’imposizione della berretta – che metterà poi definitivamente in guardaroba – la consegna dell’anello e l’attribuzione del titolo di Gesù Divin Maestro alla Pineta Sacchetti (Balduina), è passato, come da tradizione, a salutare i confratelli cardinali. Particolarmente affettuoso è stato l’abbraccio con l’Eminentissimo Arrigo Miglio. Saranno loro due a proporre al Santo Padre il nominativo del nuovo vescovo di Ivrea. A Torino intanto, con ammirabile tempismo e zelo, lo stemma con il cappello rosso del neo porporato Repole ha sostituto, sulla fronte della cattedrale, quello episcopale ornato di verde. Servo sì, ma con juicio...

***

Tra pochi giorni, l’11 dicembre, ricorrerà il centenario della nascita del cardinale Giovanni Saldarini (1924-2011) che fu arcivescovo di Torino dal 1989 al 1999. La diocesi lo ricorderà con una Messa in cattedrale celebrata dal neo cardinale Repole e con la pubblicazione di un suo testo sul tema della speranza. Ricordiamo fra i molti meriti di Saldarini la novità da lui introdotta della lectio divina per i giovani e la celebrazione del sinodo diocesano che la componente progressista della diocesi fece di tutto per silenziare e sabotare. L’occasione centenaria poteva essere propizia per dargli un più dignitoso sepolcro in cattedrale, almeno pari a quello del successore, Severino Poletto alla Consolata, ma ciò non è avvenuto nemmeno per iniziativa del suo segretario o dei sacerdoti da lui ordinati negli anni del suo episcopato, fra i quali spiccano lo stesso Repole e l’ausiliare Alessandro Giraudo.

***

Il Santo Padre ha approvato la proposta che per l’Anno Santo venga inserito, il 6 settembre 2025, un momento di spiritualità speciale presso la chiesa del Gesù riservato ai pellegrini Lgbtq+ e «altre frontiere esistenziali». Se si pensa che nel 2000, durante l’ultimo Giubileo ordinario, la Santa Sede si oppose alla sfilata del Word Gay Pride, che si teneva proprio a Roma, il passo è notevole. Siamo nella Chiesa aperta a todos, todos, todos e nessuno viene escluso. Chissà se tanta generosità e apertura sarebbe riservata a quei fedeli legati alla Tradizione e alla Messa Antica che volessero, anche loro, pellegrinare a Roma insieme per lucrare l’indulgenza giubilare? Un segnale inequivocabile in senso negativo arriva dal Dicastero del culto divino dove il lacrimevole suo segretario, monsignor Vittorio Viola, sta esaminando la possibilità di proibire la Messa di chiusura nella cattedrale di Chartres che, da 41 anni, chiude il Pèlerinage de Pentecôte e al quale quest’anno hanno partecipato più di 18mila giovani. Anche qui todos, todos, todos ma con juicio perché il rito maya sì, ma la Messa antica no. Se così avverrà, come già avvenuto a Covadonga (Asturie), si celebrerà fuori della cattedrale.

***

La Chiesa cattolica svizzera è sempre stata all’avanguardia nell’«avantismo» e cioè nella «modernizzazione» e nell’adeguamento alla secolarizzazione della prassi e della dottrina. Proprio nella diocesi elvetica di San Gallo si e riunito per anni, a partire dagli Anni Novanta, ospitato dal suo pastore, monsignor Ivo Fürer, il gruppo di cardinali e vescovi progressisti, guidati da Carlo Maria Martini, Goodfried Danneels e Achille Silvestrini, che si autodefinì «la mafia», con lo scopo di contrastare Giovanni Paolo II e soprattutto Benedetto XVI e infine tessere la tela che portò alla elezione di Francesco nel 2013. Si commentano così da sé le cifre che concernono le defezioni che nel 2023 hanno riguardato la Chiesa cattolica elvetica dove ben 67.500 fedeli ne sono usciti, il doppio rispetto al 2022. Di questo passo la sua estinzione non si presenterà poi troppo lontana.