Migliaia di Babbi Natale per i bambini del Regina Margherita

Migliaia di Babbi Natale, come ormai è tradizione, questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Polonia, di fronte all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, per augurare il buon Natale ai bambini ricoverati. Un evento della Fondazione Forma che anche quest'anno si è trasformato in una 'marea rossa'. Al raduno c'è chi è arrivato a piedi, chi in bici, chi in moto e chi in canoa dal fiume Po: tutti rigorosamente vestiti da Babbi Natale. Presenti con le loro acrobazie anche i supereroi dell'Associazione Supereroi Acrobatici, che hanno consegnato i doni ai bambini, dopo essersi calati dal tetto. Tra la folla anche i rappresentanti delle istituzioni. Molti gli striscioni con gli auguri, anche personalizzati, per i piccoli ricoverati. I fondi raccolti con la vendita dei vestiti serviranno a realizzare il nuovo reparto di degenza di Patologia Neonatale.