Lega, l'autonomia per noi è un tema fondamentale

"L'autonomia per noi è tema fondamentale. In Piemonte avremmo finalmente una redistribuzione equa sui territori fatta dai territori stessi. Per questo dobbiamo sostenere questo argomento, al fianco del ministro Roberto Calderoli. Perché autonomia vuol dire sostegno a famiglie e imprese". A dirlo, a un evento pubblico a Fossano (Cuneo), è stato il segretario provinciale della Lega, il senatore Giorgio Maria Bergesio. "In Piemonte - ha aggiunto - avremmo finalmente una redistribuzione equa sui territori fatta dai territori stessi. Per questo dobbiamo sostenere questo argomento, al fianco del ministro Roberto Calderoli. Perché autonomia vuol dire sostegno a famiglie e imprese. Ma il ministro Calderoli ha proposto anche un altro tema importante, quello della montagna, con un disegno di legge che mira a contrastare lo spopolamento delle terre alte fornendo risorse e servizi. E il Festival nazionale della montagna, grazie a Calderoli, quest'anno si terrà proprio qui, in provincia di Cuneo, a Frabosa, dove venerdì 13 e sabato 14 dicembre avremo l'opportunità di approfondire il tema con il ministro ma anche con l'assessore regionale Enrico Bussalino e con il governatore del Piemonte". "Abbiamo portato a casa il risultato dell'autonomia, e non era scontato, anche perché è l'unico provvedimento su cui la sinistra ha fatto effettivamente opposizione, segno che la questione è importante e può cambiare le cose - ha commentato il deputato Riccardo Molinari -. Quanto stabilito dalla Corte costituzionale ci deve spingere ad avviare la riforma in questi due anni, dimostrando alla gente che con l'autonomia si semplifica la vita ai cittadini".