Fratelli d'Italia "bulimici di posti".

Alleati ai ferri corti in Piemonte

Dopo il fallito vertice sulle Atc, abbandonato da Lega e Forza Italia, non cala la tensione nella maggioranza. Irricevibili le esorbitante richieste del segretario meloniano Comba. Molinari: "Bramosia di potere. Noi con più voti e più seggi avevamo meno"

“Affamati di potere”. Scuote la testa e allarga le braccia Riccardo Molinari nell’ennesima spiegazione che, pure la domenica dell’Immacolata, gli tocca dare a chi prendendola alla larga gli chiede di quel burrascoso vertice sulle nomine ai vertici delle Atc, le agenzie territoriali per la casa, da sempre boccone ghiotto per la politica, ma anche sempre più o meno proporzionalmente diviso.

Vertice che a metà settimana manco quasi è incominciato, finendo subito con lo strabuzzamento degli occhi del segretario regionale della Lega e del vice di Forza Italia Roberto Rosso nelle veci del coordinatore Paolo Zangrillo, di fronte alle richieste di Fabrizio Comba, federale piemontese dei “famelici” Fratelli d’Italia. Non è finita bene, giovedì scorso. Appunto, quasi non hanno neppure incominciato, ma già tanto basta per dare l’idea dell’aria che c’è all’interno del centrodestra al governo del Piemonte e immaginare quel che potrebbe succedere se il clima non dovesse cambiare. E a far volgere al sereno, spazzando via nubi di tempesta, potranno essere soltanto proprio i meloniani mitigando i loro pantagruelici appetiti che paiono scatenarsi alla sola vista di una poltrona, non tralasciando neppure uno strapuntino.

Adesso ci sono le presidenze delle ex case popolari, domani ci saranno altre partecipate, nel mezzo seppur di sguincio pure i direttori delle Asl e se mai si sono visti politici e partiti inappetenti è pur vero che quello emerso pochi giorni fa, ad ora, resta un problema irrisolto e un potenziale ostacolo incominciando dalle nomine delle Atc per poi proseguire con altre poltrone. Da quelle del summit romano, Molinari e Rosso si sono alzati quando Comba ha chiesto per il suo partito non solo una presidenza ma anche due posti di vice, di fatto mandando alle ortiche il cosiddetto lodo Vercellotti, ovvero quella sorta di rinnovato manuale Cencelli elaborato dal proprio dal capogruppo di FdI Carlo Riva Vercellotti e basato su un algoritmo per ripartire ruoli e cariche in base ai pesi dei componenti della coalizione.

Quale la ragione dell’intemerata di Comba non è facile capire, o meglio non è chiaro se la sua sparigliatura rispetto alle regole che la coalizione si era data e il rialzo della posta sia una sua iniziativa autonoma o frutto di una strategia elaborata e condivisa dagli esponenti di rango di un partito cui sempre più spesso riesce facile assumere l’immagine di “pigliatutto”. Che poi ci riesca è da vedere.

I Fratelli dalle elezioni regionali di giugno sono usciti come primo partito del centrodestra, strappando la leadership alla Lega, ma come si fa notare nel partito di Matteo Salvini, “i numeri sono ben diversi. Hanno preso 15 punti rispetto al nostro risultato di cinque anni fa e dieci consiglieri in meno”. Eppure, nonostante questo peso di voti e di seggi decisamente più leggero a quello della Lega nella precedente legislatura, il partito di Giorgia Meloni in Piemonte “ora vuole addirittura più di quanto avevamo noi allora. Noi – ricorda Molinari – avevamo due presidenti e un vice, loro adesso vogliono un presidente, due vice, un consigliere e un presidente di una partecipata”.

Uno schema che se resta tale, “non incominciamo neppure a ragionare”, la linea di Lega e Forza Italia, quest’ultima non certo meno morbida giacché il primo a obiettare “come potete chiedere più di quanto aveva la Lega?”, un istante prima di alzarsi, giovedì a Roma, è stato proprio il forzista Rosso.

“Bramosia di potere, magari anche di rivalsa”, l’etichetta che non dall’opposizione ma dagli alleati viene appiccicata ai meloniani è, inequivocabilmente, il sintomo di tensioni che solo uno sprovveduto non avrebbe messo in conto nel porre sul tavolo quelle richieste. Ma non è solo questione di rapporti interni, che già non è affatto poco. Quell’alzare la posta da parte del coordinatore regionale di FdI, se non si troverà un accomodamento rivedendo le richieste, avrà come inevitabile effetto uno stallo sulle nomine dele Atc e a seguire su altri posti di sottogoverno.

“Per noi – è la tesi, ma anche l’avvertimento della Lega – quelle nomine possono anche non farle, noi non abbiamo alcuna fretta”. E ricordano che contrariamente alla posizione del Carroccio nello scorso quinquennio quando con i seggi che aveva poteva agire autonomamente, FdI da sola quei posti non è in grado di accaparrarseli. Uno spettro pronto a rendere insonni le notti dei meloniani, che ad agitare i giorni basta perfino la seggiola di presidente dell’assemblea del Parco del Ticino sulla quale stanno cercando in tutti i modi di appiccicare l’ennesimo biglietto con su scritto “riservato a Fratelli d’Italia”.