POLVERE DI (5) STELLE

L'hanno Elevato di torno. Grillo, abolizione bis

Alla seconda votazione gli iscritti al M5s confermano la cancellazione del garante. Vince Conte: "Andiamo avanti con grande forza ed orgoglio, ora si volta pagina". Ma il simbolo è in bilico. Il comico cita la frase finale del film The Truman show

L’Elevato è stato definitivamente defenestrato. Le votazioni bis sulle modifiche dello statuto sono state approvate dagli iscritti al Movimento Cinque Stelle. Il quorum si è attestato intorno al 65% superando quello della volta precedente che era del 61%. Tra le modifiche approvate anche l’eliminazione del ruolo del garante fino ad ora affidato proprio al co-fondatore del Movimento, Beppe Grillo. Era stato proprio il comico genovese a imporre una nuova ripetizione del voto dopo quella avvenuta a fine novembre. Sono quasi 4mila gli iscritti in più che hanno preso parte alle consultazioni online.

“Il Movimento 5 Stelle ha rivotato. Ha rivotato in massa: quorum ampiamente superato con una partecipazione addirittura più alta di due settimane fa. Questa è l’onda dirompente di una Comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero. Ora si volta pagina”, è il messaggio sui social di Giuseppe Conte. “Il Movimento si rifonda sulle indicazioni arrivate con Nova dagli iscritti. Andiamo avanti con grande forza, con l’orgoglio di quel che abbiamo fatto, ma lo sguardo fisso nel futuro. Abbiamo una passione immensa e tante battaglie da fare tutti insieme per cambiare il Paese”. Conte ha anche annunciato una diretta social per oggi pomeriggio, lunedì 9 dicembre, alle 16.

L’esito delle votazioni conferma quello che Conte aveva auspicato. A nulla, dunque, sono serviti gli appelli dell’ormai ex garante a “boicottare” il voto. A differenza della prima consultazione, la base del Movimento è stata richiamata ad esprimersi solo sulle modifiche statutarie come appunto il ruolo del garante, quello del presidente, la modifica del simbolo. L’esito delle votazioni se è vero che consegnano ufficialmente a Conte le chiavi del M5s, forse non serviranno a sedare le polemiche con il fondatore. Difficile immaginare che Grillo resti in silenzio. Nei giorni scorsi era stato lui a decretare “la morte del M5s” così come lo aveva immaginato assieme a Gianroberto Casaleggio, per lasciare però spazio ad una non ben precisata nuova iniziativa.

Un progetto stroncato dal leader M5s che senza mezzi termini lo aveva accusato di agire da “monarca assoluto”, di “essersi allontanato per poi rivendicare il diritto di patronato”. Non solo, a Grillo viene rimproverato di aver “disconosciuto il percorso che ha voluto intraprendere la comunità del M5s”. Un atteggiamento, appunto da “sovrano assoluto” a cui la base del Movimento, come ha sempre ricordato Conte, ha deciso di dare un taglio: “Questo processo costituente ha dato voce a tutti gli iscritti che hanno scelto i quesiti e hanno scelto, purtroppo per Grillo, la defenestrazione del garante, evidentemente non accettano che ci sia una persona che dica cosa si può fare e cosa no”.

“Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte”. Con queste parole, dopo aver appreso il risultato del voto bis su alcune parti dello statuto dei 5 stelle, Grillo è intervenuto su Facebook citando la frase finale del film The Truman show.