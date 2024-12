Scuola e centro giovani imbrattati di scritte NoVax nel Torinese

Le facciate della scuola secondaria di primo grado 'Piero Gobetti' e del Centro Giovani di Beinasco, alle porte di Torino, sono state imbrattate, la notte scorsa, con scritte No Vax. Lo denuncia l'amministrazione comunale. "E' un atto di estrema gravità. - dice il sindaco, Daniel Cannati - Scritte volgari, violente e intimidatorie hanno imbrattato gli edifici, colpendo non solo beni comuni, ma cercando anche di intimidire un luogo cardine della crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi. Esprimo la mia più profonda indignazione di fronte a questo atto vile e inqualificabile, è un'aggressione - prosegue il sindaco di Beinasco - che ferisce l'immagine della nostra città e che tenta, con metodi indegni, di minare il ruolo cruciale della Scuola, spazio sacro del sapere, del confronto e del futuro per le nuove generazioni". La libertà di espressione è un valore che difenderò sempre, anche quando le opinioni sono distanti dalle mie, ma qui non si tratta di democrazia o di pluralismo: si tratta di vandalismo, inciviltà e mancanza di rispetto verso il bene comune. Questi atti costringono l'intera comunità a investire risorse per riparare i danni, sottraendole a progetti utili e costruttivi per la città. Ribadisco il nostro pieno sostegno alle indagini, affinché i colpevoli siano chiamati a rispondere delle proprie azioni", conclude Cannati.