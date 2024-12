Juventus, opera dedicata alle vittime dell'Heysel

A quarant'anni dalla tragedia dell'Heysel nascerà "Verso Altrove", l'opera voluta dalla Juventus per ricordare le vittime del 29 maggio 1985 nl giorno della finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles. Il critico d'arte Luca Beatrice ha realizzato il progetto, che è stato approvato dalla Città di Torino e sarà realizzato nei prossimi mesi in un'area verde di circa duemila metri quadrati nei pressi di Strada della Continassa, a poche decine di metri dall'Allianz Stadium, dal Training Center e dalla sede del club. "Dal manto erboso, impreziosito da alberi di ginko biloba e cespugli di lavanda, si ergerà una pedana di sessantacinque metri dalla leggera forma di spirale centrifuga, innalzandosi a più di tre metri da terra" spiega il club in una nota ufficiale. "Al termine della rampa, rivolto verso il paesaggio antistante, sarà posizionato un cannocchiale con lenti montate al contrario in modo da allontanare il fuoco sull'orizzonte. 'Verso altrove' non sarà quindi soltanto un memoriale, ma un luogo e un oggetto poetico, un panorama che diventerà spazio attivo e inviterà il pubblico a ricordare ciò che è stato, in un ideale percorso di ascesi, teso al futuro, alla vita. All'altrove", sottolinea, nella nota, la società bianconera.