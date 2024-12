Eredità Agnelli: legale Margherita chiede acquisizione fascicolo

"Siamo confidenti che le nostre istanze verranno accolte". Così l'avvocato Dario Trevisan, legale di Margherita Agnelli dopo circa tre ore di udienza al tribunale di Torino della causa civile tra Margherita e i figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Il processo ruota attorno ai patti siglati nel 2004 in relazione all'eredità dell'Avvocato. Durante l'udienza l'avvocato Trevisan, ha presentato al giudice istruttore Nicoletta Aloj la richiesta di acquisire gli atti dell'inchiesta penale. Il pomo della discordia tra Margherita e i figli è l'eredità dell'Avvocato Gianni Agnelli. Alla base del contendere ci sono gli accordi stipulati a Ginevra nel 2004, dopo la morte di Gianni Agnelli, con i quali Margherita rinunciò alle partecipazioni nelle società di famiglia, comprese quelle della 'cassaforte' Dicembre cedute alla madre, in cambio di beni per l'equivalente di un miliardo e 275 milioni di euro. Ma la figlia dell'Avvocato ha poi disconosciuto quel patto, sostenendo che le erano state nascoste le reali dimensioni del patrimonio di famiglia. L'inchiesta penale della Procura torinese, partita da un esposto della stessa Margherita, vede indagati i fratelli Elkann per frode fiscale e truffa ai danni dello Stato.