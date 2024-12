Consiglieri dem, non autosufficienza necessita di riforme urgenti

Per l'assistenza alle persone non autosufficienti "servono riforme urgenti, le delibere regionali di dieci anni fa sono inadeguate alle attuali condizioni demografiche del Piemonte". Lo sostengono i consiglieri regionali del Pd Monica Canalis e Daniele Valle dopo l'audizione delle associazioni del neo costituito Comitato per la non autosufficienza, oggi, in quarta commissione consiliare regionale. Stando ai dati diffusi dalle associazioni, "quasi 15.000 persone non autosufficienti sono in lista d'attesa per un progetto residenziale o domiciliare", c'è "⁠discrezionalità nelle valutazioni redatte dalle unità di valutazione delle Asl, così non emerge con chiarezza il reale fabbisogno", ci sono rsa "con modelli di cura ed assistenza ormai inadeguati a persone molto malate; ⁠risorse insufficienti per le convenzioni nelle strutture residenziali". Dai consiglieri dem Canalis e Valle parte la richiesta alla Giunta Cirio di "coinvolgere queste associazioni nella redazione del nuovo Piano socio sanitario". Tra i punti messi in evidenza "aumentare e rendere obbligatoria la spesa sanitaria annuale regionale per convenzioni in strutture residenziali, al fine di aumentare il numero di posti letto in convenzione e far fronte agli aumenti retributivi delle cooperative; innalzare la quota sanitaria delle rette (oltre il 50%); rivedere e omogeneizzare i criteri sociali di accesso ai posti letto in convenzione; formare ed assumere più medici, infermieri, educatori ed assistenti sociali da destinare alle politiche sociosanitarie per queste persone".