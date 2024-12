POLTRONE & SOFÀ

Al bando il mega direttore della Regione Piemonte tra cavilli e topiche burocratiche

Nella procedura in corso per la nomina di 5 super dirigenti norme contraddittorie potrebbero mettere fuori gioco Frascisco, attuale numero uno dell'amministrazione. Questione d'età ma anche l'ostracismo da parte dell'assessore Vignale

Un cortocircuito forse in parte voluto, forse sfuggito di mano. Mentre resta nella palude di Palazzo Lascaris la riforma del Personale voluta dall’assessore Gian Luca Vignale, nel grattacielo della Regione Piemonte c’è chi ha notato qualche discrepanza nei bandi per i nuovi direttori appena pubblicati. Norme ad personam o forse contra personam? Virgole e dettagli che solo occhi attenti e avvezzi possono cogliere. In ballo ci sono cinque posti di direttore regionale, in sostanza stanno per essere ridisegnati i vertici dell’apparato burocratico che guida la Regione, coloro che attuano (e talvolta orientano) le scelte strategiche di presidente e assessori. Tutto, anzi molto, ruota attorno alla figura di Paolo Frascisco, potente direttore della Giunta che ha sotto di sé una discreta quantità di settori strategici per il funzionamento della macchina regionale a partire proprio dal Personale.

I bandi, dunque. Al loro interno si fa riferimento alla dgr 14-908 del 2015 che tra i “requisiti ordinari generali” riporta la cittadinanza italiana, il diploma di laurea, l’iscrizione ad albi professionali, se previsto, ma soprattutto età inferiore a 65 anni. Poi nel bando si riporta che “gli incarichi hanno una durata di tre anni, revocabili in qualunque momento con atto scritto e motivato” e “In ogni caso, la durata dei predetti incarichi non può superare il vigente limite di permanenza in servizio previsto dalle norme in materia pensionistica”. In sostanza, una volta raggiunti i 67 anni vai in pensione, motivo per cui non avrebbe senso ingaggiare un dirigente con più di 65 anni, costringendolo a lasciare il lavoro a metà per sopravvenuta quiescenza. Perché la figura di Frascisco è così importante? Semplice: perché il superdirettore del Grattacielo ha 66 anni quindi stanti così le cose sarebbe fuori dai giochi.

Ma attenzione perché nelle singole schede il limite dei 65 anni scompare e viene sostituito con un altro requisito e cioè quello di avere una “età anagrafica che possa garantire un periodo di permanenza in servizio non inferiore alla durata dell’incarico di che trattasi”. Cosa è successo? Che nel decreto Bilancio, all’articolo 23, si introduce una deroga ai lavoratori delle pa, consentendo loro di prolungare il proprio servizio fino a 70 anni per consentire la transizione. Così come accade per i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato. Chi ha predisposto tali procedure, però, ha dimenticato di togliere il limite dei 65 anni dal bando.

Frascisco può restare altri tre anni se l’articolo 23 della legge di Bilancio sarà convertito in legge, ma il bando, che al momento prevede il limite dei 65 anni, scade il 18 dicembre, prima della conversione del decreto. Un modo per tenere Frascisco fuori, visti anche i rapporti non idilliaci tra direttore e assessore o solo un pasticcio procedurale? A questo punto Frascisco potrebbe non fare domanda, denunciando l’errore commesso nelle procedure e imponendone una riscrittura (con tanto di figuraccia da parte della Regione); sarebbe un modo per prendere tempo nell’attesa di vedere approvato il provvedimento che lo salverebbe.

Non è tutto. Dal momento che era nota sin dall’inizio, al grattacielo, l’intenzione di Vignale di togliere il personale a Frascisco, quest’ultimo ha fatto scrivere l’importo della retribuzione di posizione sulle singole schede (fatto piuttosto inusuale), nel tentativo di mantenere il proprio trattamento economico (retribuzione di posizione pari a 105.680 euro lordi) anche qualora fosse stato privato di alcuni settori. E inoltre ha fatto scrivere che “in aggiunta alle proprie competenze, sono attribuite, salvo diverso provvedimento della Giunta Regionale, le funzioni di coordinamento (…) e, in particolare, i seguenti compiti: convocare e presiedere il Comitato di coordinamento dei direttori (…) anche al fine di coordinare l’attività delle Direzioni regionali”. Insomma, mentre l’assessore prova a farlo fuori lui tenta di rafforzarsi. Chi la spunterà?