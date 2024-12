Il manager di Chiorino

Dicono che… nonostante abbia fatto domanda per la presidenza di Edisu, potrebbe non essere quello l’approdo del manager pubblico Giovanni Bocchieri. O almeno non solo. Bocchieri, infatti, è attualmente coordinatore del Nucleo Pnrr Stato-Regioni del dipartimento Affari regionali e autonomie sotto la presidenza del Consiglio dei ministri con uno stipendio lordo annuo di 186mila euro, mentre l’Edisu garantisce un magro assegno da 22mila euro. Più probabile che la vicepresidente Elena Chiorino voglia metterlo a capo della direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, direttamente sotto il suo assessorato, in sostituzione di Arturo Faggio, prossimo alla pensione.