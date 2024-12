LA SACRA RUOTA

Stellantis ha Imparato un piano: "Italia centrale, Mirafiori vivrà"

Il top manager del Gruppo anticipa ciò che dirà il prossimo 17 dicembre al ministro Urso. Speriamo che il solito giuria girello sia accompagnato da un programma dettagliato di investimenti. Intanto l'indotto boccheggia (e licenzia)

Italia centrale, Torino importante, Mirafiori avrà un futuro. Parola di Jean-Philippe Imparato, responsabile enlarge Europe di Stellantis, parlando del prossimo tavolo al Mimit con il ministro Adolfo Urso e dell’impegno del gruppo in Italia. Anticipandone i contenuti alla trasmissione di Rai 1 XXI Secolo il top manager cerca di convincere del cambio di marcia: “Stellantis considera l’Italia come un punto assolutamente chiave di sviluppo. Darò un piano industriale per fabbrica per dare una risposta molto semplice al ministro Urso ed essere molto chiaro: non voglio promesse non mantenute, se dico qualcosa al tavolo Mimit del 17 sarà basato su cose concrete, su macchine e motori che arrivano, su un impianto industriale che sia a livello giusto”.

“Stiamo preparando il piano con concretezza, nella componentistica e anche nei motori, perché ovviamente in questi tempi di incertezza dobbiamo coprire tutti i segmenti in Italia”. E comunque, assicura, al tavolo ministeriale “sarò chiaro: l’Italia diventa il secondo mercato europeo per stabilimenti nel 2029. Non chiudo nulla e per ogni impianto c’è un piano prodotto. Quindi, Stellantis non abbandona l’Italia, assolutamente no”, promette Imparato. Che rilancia sul proprio gruppo: “Stiamo lanciando come Stellantis 14 macchine elettriche e anche ibride per affrontare la concorrenza”, anche se “abbiamo bisogno di supporto”.

Impegno altrettanto solenne per Torino: lo stabilimento di Mirafiori “sarà vivo e Mirafiori sarà sviluppato. Entro alcuni mesi avremo l’ibrido sulle 500. E al di là di questo, sto preparando la nuova 500 un giorno che arriverà. Quindi il piano a questo punto sta per essere consolidato ma vi posso dire una cosa, che non molliamo a Mirafiori e non molliamo a Torino”. Per ora, però, non è previsto alcun altro modello. “Mirafiori c’è. Mirafiori ci sarà –. In questo momento sto sviluppando a bomba l’ibrido, vedo qualcosa intorno a novembre 2025 e dopo si riparte con 100mila macchine l’anno. Dopo mettiamo a Mirafiori il futuro della 500 che mi porta al 2032-2033. Mirafiori avrà lavoro, non c’è dubbio. Torino è qualcosa di molto importante per noi, è un segnale quello del futuro della 500 a Torino”.

Il manager ricorda che sono state assegnate a Torino anche la sede dei veicoli commerciali Pro One e quella di Stellantis Europa. Le rassicurazioni di Mirafiori arrivano mentre la filiera continua a perdere colpi e a dare segnali di crisi. La multinazionale giapponese Yazaki, azienda dell’indotto auto, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 52 lavoratori su 75 della sede di Grugliasco (Torino) a causa soprattutto della drastica riduzione degli ordini della Maserati la cui produzione a Mirafiori è praticamente ferma. Mercoledì 11 dicembre si terrà un incontro tra azienda e sindacati a Torino. Domani, intanto, l’azienda parteciperà con il capo delle Risorse Umane, Giuseppe Manca, al tavolo convocato al Mimit per la vicenda Trasnova, l’azienda dell’indotto che lunedì ha inviato le lettere di licenziamento a 97 operai. La protesta dei lavoratori, che da una settimana fanno i picchetti ai cancelli e nelle ultime ore hanno occupato pacificamente la sala consiliare del municipio di Piedimonte San Germano, continua. Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano resterà ancora chiuso per la mancanza di materiale dovuta al blocco degli ingressi da parte dei lavoratori. Molti operai andranno quindi a Roma per manifestare davanti al ministero.

Imparato propone un patto tra Stellantis e la componentistica “per affrontare insieme la transizione elettrica non come un incubo ma come un’opportunità. Sono sicuro che lo possiamo fare e questo farà parte delle proposte che faremo la settimana prossima al tavolo del Mimit”.