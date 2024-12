POLITICA & SANITÀ

"Andrà tutto bene" come col Covid. Pronti per un'altra pandemia? No

Virus del Congo e aviaria. Il ministro Schillaci rinvia il piano. Qualche Regione, nel frattempo, gioca d'anticipo. La Toscana proroga il suo piano, il Piemonte lo ha aggiornato. L'infettivologo Di Perri: "Decisamente migliorata la rete di sorveglianza"

C’è la paura del misterioso e letale virus del Congo, gli infettivologi richiamano l’attenzione sulla più nota e non meno preoccupante influenza aviaria e, intanto, l’Italia non ha ancora il più volte annunciato nuovo piano pandemico. “Lo aspettiamo da un paio di anni, pare fosse quasi pronto, ora dicono che dovrebbe arrivare a momenti, ma se dovesse insorgere un nuovo problema infettivo – avverte Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova – e noi non avessimo un piano pandemico, dopo tutti i proclami, la politica sarebbe difficile da difendere”. E la politica coi suoi tempi, nonostante la tragica esperienza vissuta a causa del Covid e le polemiche mai sopite per l’inadeguatezza che allora mostrò un piano pandemico datato e superato, ancora deve dotare il Paese del nuovo strumento.

Un paio di mesi fa il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo sull’argomento in conclusione del G7 Salute aveva spiegato che si stava lavorando “per prevedere nella legge di bilancio le risorse necessarie, le Regioni ci avevano fatto una richiesta economica e quindi metteremo le risorse necessarie per l'approvazione finale da parte della conferenza Stato-Regioni. E’ un piano pandemico moderno – aveva aggiunto in ministro - che guarda a tutte le possibili emergenze e quindi sono certo che ci saranno le risorse per approvarlo e poi per averlo a disposizione di tutti”.

Una settimana fa sempre Schillaci è tornato sul punto, senza tuttavia portare sostanziali novità per quanto riguarda i tempi. “Il ministero della Salute attraverso il dipartimento di prevenzione e l’Istituto superiore di sanità, insieme ai migliori ricercatori e clinici nazionali – ha detto - sta lavorando per la chiusura di un piano che sia un punto di forza dell’intero sistema sanitario nazionale”.

Nel frattempo è arrivato il caso del paziente di Lucca, un cinquantenne ricoverato e poi dimesso, che lavora in Congo a circa 700 chilometri di distanza dalla zona di Panzi dove sono stati stato documentati casi e decessi per il misterioso virus. Rientrato in Italia ha manifestato "una sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile alla malattia che sta colpendo una regione del paese africano", come precisa in una nota Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della prevenzione e delle emergenze del ministero. Ieri la decisione di far prelevare dai carabinieri del Nas i campioni prelevati sul paziente e farli analizzare dall’Iss dove è stata costituita una task force sul virus di cui “si sa ancora poco”, come conferma allo Spiffero Giovanni Di Perri, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Torino e primario dell’Amedeo di Savoia.

“Le notizie sul paziente di Lucca sono a dir poco molto frammentarie e non c’è una diagnostica chiara. L’impressione, da quanto si sa di questa malattia concentrata in una zona del Congo, è che si ammalino di più i bambini, quasi come se potesse esistere una sorta di immunità negli adulti, ma ripeto le notizie che abbiamo sono ancora del tutto insufficienti. Semmai non dobbiamo sottovalutare virus in agguato, come l’H5N1, meglio noto come influenza aviaria, che va detto subito non è affatto una banalità”.

I dati sulla mortalità, se possibile, rafforzano il concetto chiaramente espresso da Di Perri. Dal 2003 al novembre 2023, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati segnalati a livello globale da 23 Paesi un totale di 882 casi umani di infezione di cui 461 decessi, ovvero circa il 50%. “Fino ad oggi ci ha salvato il fatto che se è stata trasmessa dai volatili all’uomo, specie in contatti prolungati come negli allevamenti, non c’è ancora stato il salto alla trasmissione da uomo a uomo. Siccome il virus sta evolvendo, da un paio d’anni infetta anche i bovini, il rischio del salto di specie c’è, nessuno lo può escludere”.

Un motivo, a dir poco serio e concreto, per passare dalle parole ai fatti e fornire ai sistemi sanitari regionali in tempi più rapidi possibili il nuovo piano pandemico, anche se nell’attesa non tutti sono rimasti fermi ad aspettare. La Toscana l’estate scorsa ha deciso di prorogare di un anno il suo piano “con l’obiettivo di mantenere la capacità di rispondere in modo efficace alle situazioni di allerta”. Anche il Piemonte ha aggiornato il suo strumento e, come spiega ancora Di Perri che ricopre anche il ruolo di direttore del Dirmei, il dipartimento interaziendale di malattie infettive costituito proprio nel corso dell’emergenza Covid, “per i virus respiratori c’è stato una notevole aumento nella vigilanza, diagnostica e sorveglianza. Oggi abbiamo a disposizione test con diciotto pozzetti che con un solo tampone consente di individuare altrettanti virus influenzali e no. Nei casi gravi si fa a tappeto, ma anche per la sorveglianza in Piemonte si fanno campionamenti del 4% nella medicina di base, Pronto Soccorso, reparti ospedalieri. A questo va aggiunta anche la genetica delle acque reflue perché questo tipo di analisi spesso da indicazioni utili”.