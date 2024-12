Lega, mantenere alta la guardia contro frodi alimentari

"Grazie all'ottimo lavoro della guardia di finanza, sono state sequestrate oltre 263 tonnellate di sementi da orto, di cui molte in provincia di Torino. Quasi due milioni di buste confezionate con false indicazioni di origine italiana per un valore di 38 milioni di euro. Semi principalmente di pomodoro, peperoncino e fagiolini provenienti da Paesi come Cina e India, pronti per essere immessi nel nostro mercato. Non possiamo permettere che entrino in Italia prodotti che non rispettano le regole igienico-sanitarie e potrebbero mettere seriamente in pericolo la salute dei cittadini. Dobbiamo mantenere alta la guardia contro le frodi alimentari per proteggere al massimo i consumatori italiani". Così i deputati della Lega Elena Maccanti, segretario provinciale a Torino, e Alessandro Benvenuto, Questore della Camera.