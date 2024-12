Irregolarità in uno stabile gestito da cooperativa per migranti

Controlli della polizia in collaborazione con la polizia locale e con i tecnici del Comune di Torino, di Ireti, di Italgas e dell'Asl, in uno stabile, di proprietà di Giorgio Molino, gestito da una cooperativa, la Babel, che si occupa della collocazione dei migranti sul territorio, la cui problematicità era stata segnalata in sede di tavolo per la sicurezza della circoscrizione. In uno dei venti appartamenti controllati sono stati scoperti due minori di origine senegalese, i quali vivevano in totale abbandono, privi di documenti e senza alcuna forma di assistenza da parte di un adulto. Immediatamente dopo l'identificazione, i due giovani sono stati affidati al servizio minori del Comune per garantire loro una sistemazione adeguata e idonea alle loro esigenze. Le verifiche hanno inoltre accertato casi di furto di energia elettrica, con la rimozione di alcuni contatori. Le indagini hanno portato alla denuncia di 11 persone Sul fronte delle utenze, sono state chiuse 12 forniture di gas e rimosse 10 bombole considerate pericolose per l'incolumità degli occupanti. Sette persone sono state accompagnate presso l'Ufficio Immigrazione della Questura per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Un cittadino nigeriano è stato denunciato in stato di libertà per violazione delle norme sull'immigrazione.