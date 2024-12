Extinction, sacchi antiallagamento davanti a consiglio regionale

Blitz questa mattina, poco prima dell'inizio della discussione sull'aggiornamento del Piano regionale sulla qualità dell'aria in Piemonte, degli attivisti di Extinction Rebellion che hanno scaricato sacchi anti allagamento all'ingresso di Palazzo Lascaris, a Torino, sede del consiglio regionale. All'esterno dell'edificio è stato esposto anche uno striscione con scritto 'La Regione fa acqua da tutte le parti' e alcune immagini di recenti disastri alluvionali, per "denunciare la mancanza di politiche regionali adeguate nel far fronte all'aumentare degli eventi estremi sul territorio". "Siamo qui per ricordare alla Regione Piemonte che la crisi climatica sta già provocando danni e causando vittime in tutta la regione - spiega Matilde, di Extinction Rebellion Non è più accettabile che vengano discussi e approvati piani regionali timidi, basati su normative europee ormai vecchie, e del tutto incapaci di rispondere con l'urgenza che questa crisi richiede. Piani regionali che fanno acqua da tutte le parti". "Per anni questa giunta, insieme al Governo, ha continuato a dichiarare uno stato di emergenza dopo l'altro, senza una visione di insieme capace di guardare al lungo - continua Matilde, ricordando l'ultimo stato di emergenza varato dal Consiglio dei Ministri in seguito all'alluvione del 4-5 settembre. "Allo stesso modo, nonostante l'inquinamento atmosferico stia provocando sempre più vittime, soprattutto a Torino, e stia contribuendo drasticamente all'intensificarsi della crisi climatica in corso, chi ha governato questa regione ha negato il problema per anni e ritardato le soluzioni possibili", evidenzia Maria, anche lei attivista di Er.