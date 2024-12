Torino, rinnovata per 20 anni la concessione a Casa Ugi

È stata siglata questa mattina la convenzione tra Città di Torino, Città della Salute di Torino, ospedale Regina Margherita e Associazione Ugi grazie alla quale si rinnova per altri 20 anni la concessione dell'immobile di corso Unità d'Italia a Casa Ugi. "Una convenzione - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - che segna la prosecuzione di una collaborazione preziosa per tutta la comunità e che è dimostrazione, ancora una volta, della grande capacità della nostra città di accogliere e di fare rete tra realtà d'eccellenza con uno scopo di assoluta importanza che è quello di sostenere i bambini affetti da patologie oncologiche e le loro famiglie". "Siamo lieti che prosegua la fattiva collaborazione con Ugi che ha permesso in questi anni di assistere e di accogliere al meglio i pazienti oncologici pediatrici e le loro famiglie", aggiunge Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute, mentre il presidente di Ugi, Enrico Pira, evidenzia che "questo accordo per il comodato d'uso rappresenta per noi non solo un riconoscimento del valore del lavoro che svolgiamo, ma anche una spinta ulteriore a continuare ad accogliere e sostenere le famiglie dei bambini e degli adolescenti in cura presso il centro di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita. La collaborazione con la Città ci permette di guardare al futuro con maggiore forza e determinazione - conclude -, certi di poter proseguire il nostro cammino al fianco di chi affronta le sfide più difficili".