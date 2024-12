Istat, Italia è Paese in Ue con più veicoli per abitante

Nel 2023, l’Italia ha il più alto tasso di motorizzazione dell’Ue: 694 autovetture per 1.000 abitanti (571 la media Ue). Lo comunica l'Istat in un rapporto sugli indicatori del parco veicolare. Il tasso continua a crescere in media, dell’1,3% l’anno dal 2018, molto più che nelle altre maggiori economie dell’Unione (Germania +0,7%, Spagna +0,4%, Francia +0,3%), sottolinea inoltre l'Istat. I tassi di motorizzazione sono in aumento, per il secondo anno consecutivo, in tutti i capoluoghi metropolitani, alcuni dei quali avevano registrato una flessione di questo indicatore fra il 2018 e il 2021. Fra le grandi città superano la media nazionale Catania (815 autovetture/1.000 ab.), Reggio Calabria e Cagliari (oltre 700).Nel 2023, sottolinea l'Istat, i capoluoghi contano in media 3.970 veicoli per km2 di superficie urbanizzata, con un massimo di 7.523 a Napoli e un minimo di 1.647 a Lucca. La densità è mediamente più alta nei capoluoghi metropolitani (5.149 veicoli/km2) e in quelli del Mezzogiorno (4.540). Tra le grandi città, valori molto elevati si rilevano anche a Torino, Milano, Palermo e Catania.