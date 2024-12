Arena da museo

Dicono che... sarebbe un gesto poco più che simbolico e non certo sufficiente a riparare tutti i danni inferti (anche) dalla politica, eppure per Giuseppe Arena, fondatore di Arenaways, la nomina nel direttivo del Museo ferroviario piemontese, potrebbe rappresentare soprattutto un tributo alla sua passione per locomotive e convogli. All’inizio degli anni Duemila, l'ex capostazione aveva sfidato il monopolio di Trenitalia su alcune tratte interregionali, in particolare tra Torino e Milano e tra Santhià e Livorno, ma burocrazia e ricorsi gli hanno sempre messo i bastoni tra i binari. Dopo varie peripezie i suoi treni inizieranno col nuovo anno a servire alcune tratte regionali nel Cuneese e mentre ormai l’azienda è passata al figlio Matteo chissà che lui non possa dedicare tempo a quel museo che un giorno racconterà le gesta di un imprenditore che aveva creduto nelle liberalizzazioni in Italia.