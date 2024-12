Immobili comunali, per l'efficientamento energetico 3,9 milioni

Ci sono tre scuole, una palestra e sedi di uffici comunali, come quello del catasto e della Soris e un centro anziani, tra gli immobili di proprietà della Città di Torino per i quali la Giunta ha approvato oggi interventi di efficientamento energetico e manutenzione impiantistica, nell'ambito del Programma EfficienTO su progetti di Iren Smart Solutions. Il costo previsto per gli interventi è di 3,9 milioni di euro, a carico di Iren Smart Solutions mediante l'utilizzo dello strumento di finanza di progetto, come previsto dal contratto di concessione stipulato con la Città. I lavori in programma comprendono la sostituzione dei serramenti, dei corpi illuminanti presenti con nuovi a tecnologia Led, interventi su impianti di climatizzazione, la posa di pannelli coibenti, l'installazione di valvole termostatiche e di sistemi di controllo e di gestione degli edifici Bms e la realizzazione di impianti fotovoltaici.