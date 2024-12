CAMPANILE SERA

Parte da Novara la riscossa Pd

Candidato unico al congresso di gennaio e grandi manovre in vista del 2027. Con un centrodestra litigioso la seconda città del Piemonte, storica enclave leghista, potrebbe cadere. Le mosse del segretario Rossi, che studia da sindaco, e il caso Biondelli

Blindare il partito con un occhio a Palazzo Cabrino. Il congresso (unitario) del Pd di Novara segna il passaggio con cui i dem iniziano la corsa per riprendersi il Comune dopo i due mandati di Alessandro Canelli. La seconda città del Piemonte è tradizionalmente un feudo della Lega, ma il passato ha dimostrato che il centrosinistra può espugnarla, soprattutto se dall’altra parte Lega e Fratelli d’Italia litigano, come sta avvenendo. C’è l’esempio di Andrea Ballarè, assurto a capo dell’amministrazione agli albori della parabola renziana, quando Matteo Renzi era ancora il Rottamatore e nessuno pensava finisse così in fretta rottamato. “Se continuano così perderemo la città” si sfoga periodicamente il senatore meloniano Gaetano Nastri quando i suoi rapporti con il Carroccio – e in particolare con il segretario Massimo Giordano – attraversano fasi di crisi particolarmente acuta.

Per questo nel Pd iniziano a considerare contendibile una piazza che in condizioni normali sarebbe appannaggio del centrodestra. Gli occhi sono puntati su Mimmo Rossi, numero uno del partito in Piemonte, consigliere regionale e kingmaker della ricandidatura di Rossano Pirovano alla segreteria provinciale del partito. Un congresso senza traumi, nel solco della continuità e dell’unitarietà perché non è questo il momento di dividersi, anzi. Pirovano ha votato Stefano Bonaccini alle primarie (proprio come Rossi), ma in questo caso ci sono dinamiche locali che prevalgono sulle appartenenze nazionali. E infatti anche l’ex assessore regionale Augusto Ferrari – schleiniano – non ha avuto difficoltà a sostenere il segretario uscente, mentre si registra la polemica uscita dal partito dell’ex sottosegretario Franca Biondelli, un tempo quinta colonna di Piero Fassino, nell’ultimo distretto al di qua del Ticino. Con una lettera un po' inusuale alla presidente regionale del Pd Nadia Conticelli, la Biondelli ha comunicato non solo la sua sospensione dal partito, ma anche quella di oltre duecento iscritti, per buona parte stranieri, a causa della gestione “divisiva litigiosa e personalistica” di Rossi. Una protesta “collettiva”, quasi ergendosi a tutrice di quel quell'ingente pacchetto di tessere.

L’assemblea sarà a gennaio, dopo che i circoli della provincia avranno espletato tutti i passaggi. A quel punto nel partito si inizierà a parlare delle prossime amministrative. Canelli è ormai oltre la metà del suo secondo mandato, che scadrà nella primavera del 2027. Il centrodestra è lontanissimo da un accordo sul dopo. Circola il nome dell’ex numero uno di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, ma al momento appare poco più di una suggestione.

Più lineare è la situazione a sinistra dove voci sempre più insistenti raccontano delle ambizioni di Rossi che a 46 anni, appena iniziato il suo terzo giro a Palazzo Lascaris, considera la corsa a sindaco il coronamento di un percorso intrapreso sin dagli anni dell’università. Origini lucane ma trapiantato giovanissimo in Piemonte, ha coniugato lavoro e passione politica. Si ascrive alla sinistra del partito ma senza rivendicare approcci dogmatici sui singoli argomenti, fondatore di Libera a Novara ma con una solida cultura garantista, progressista e cattolico. È del Pd senza essere stato prima dei Ds o della Margherita. Ha sostenuto Bonaccini ma ha saputo resistere all’onda d’urto generata dal successo di Elly Schlein. Così mentre le amazzoni della leader gridavano al congresso anticipato pure in Piemonte, lui è rimasto placido al suo posto e ora prepara le sue mosse.

Il suo non è l’unico nome sul tavolo, paradossalmente l’altro è quello di Emanuela (Milù) Allegra, consigliera comunale, quasi una sorella per Rossi. Campionessa di preferenze alle ultime amministrative, apprezzata per passione e competenza, dovrà scegliere se contendere la candidatura a Rossi in eventuali primarie o accettare un ticket. “È ancora presto per parlarne” mettono le mani avanti a Novara. Eppure, seppur sottovoce, qualche ragionamento si fa già da tempo. Sarà un caso, ma c’è anche chi fa notare come Allegra sia anche la prima esclusa per un posto in Consiglio regionale e che se Rossi conquistasse Palazzo Cabrino lei gli subentrerebbe nel parlamentino piemontese, in un gioco a incastri che accontenterebbe tutti. O no?