SANITÀ

Niente certificato medico per pochi giorni di malattia

Solo nei primi sei mesi dell'anno 16 milioni di certificazioni per assenza dal lavoro. I dottori di famiglia chiamati ad attestare "sulla parola" malesseri spesso già superati. Iniziativa dello Smi per introdurre l'autocertificazione per brevi periodi

Più di 15 milioni di certificati di malattia solo nei primi sei mesi dell’anno, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2023. Gran parte di questi per giustificare l’assenza dal posto di lavoro anche solo per un paio di giorni o poco più. Breve o lunga la malattia, la procedura è la stessa, ma le incombenze burocratiche per i medici di famiglia aumentano con le scartoffie che rubano tempo alle visite.

Il disagio, peraltro, lo subiscono anche gli stessi lavoratori costretti, al fine di avere la pezza d’appoggio per la pur breve assenza, ad andare dal medico, fare la fila, allungando quella di altri pazienti che spesso hanno necessità più prettamente cliniche rispetto a quell’adempimento formale imposto dalla legge. E poi c’è la sostanza, quella di fronte alla quale fino ad oggi il legislatore pare avere rivolto lo sguardo altrove. La spiega, in poche parole, Antonio Barillà, medico di famiglia segretario per il Piemonte di Smi, il sindacato dei medici di medicina generale che sulla questione intende aprire un confronto con il governo e ha già avviato una petizione popolare per modificare la normativa.

“Se un mio assistito viene e mi dice che il giorno o nei due giorni precedenti ha avuto mal di pancia o la febbre, come faccio io a mettere in dubbio le sue parole? Quali strumenti ho per fare una diagnosi a posteriori? A questo punto meglio e più serio superare la formalità del certificato medico e per assenze dal lavoro fino a tre giorni affidarsi all’autocertificazione del lavoratore stesso”. Che è, appunto, quel che intende chiedere lo Smi al Governo, raccogliendo firme che in meno di due settimane hanno superato le 15mila, avvicinandosi all’obiettivo prefissato di 25mila entro fine anno.

Una campagna un po’ in sordina quella del sindacato che, senza dubbio, con più risonanza raccoglierebbe molto più sostegno, visto che a nessuno piace passare tempo in sala d’attesa o al telefono per avere quel pezzo di carta con cui motivare la pur breve assenza dal lavoro. “L’autocertificazione per i primi tre giorni è prassi consolidata nella maggior parte dei Paesi europei” ricorda Pina Onotri, segretario generale del sindacato, ribadendo come “l’enorme richiesta di certificazioni per malattia, inoltre, provoca un overbording dei presidi sanitari, sia ospedalieri che territoriale, già in sofferenza per carenza di personale, che fa da barriera all’accesso dei pazienti che necessitano di assistenza medica”.

E che la burocrazia spesso debordi mostrando, nel contempo, una debolezza del sistema lo si evince da un ulteriore dato da rapportare con quello dei certificati. A fronte dei 15,7 milioni di questi ultimi nei primi sei mesi dell’anno evidenziati nel rapporto statistico dell’Inps nel primo trimestre sempre del 2024 le visite di controllo, “fiscali” si diceva un tempo, sono state complessivamente per i lavoratori pubblici e del privato 229.685 rispettivamente ripartite in 83.143 al Nord, 50.018 al Centro e 96.524 al Sud. Ma se c’è stato un aumento dei certificati rispetto allo scorso anno, così non è stato per gli accertamenti che sono calati in media del 29%.

Il tema dell’eccessivo carico burocratico è, da tempo, questione centrale e motivo di crescenti proteste per i medici di famiglia, categoria che non sfugge alla carenza di personale che investe tutto il sistema sanitario, con casi sempre più frequenti di intere aree del Paese, in Piemonte eclatante ma non isolato quello del Verbano-Cusio-Ossola, senza medici sul territorio. E quelli che ci sono hanno visto aumentare il numero di assistiti, grazie anche a deroghe introdotte nel corso dell’emergenza Covid e successivamente, ben oltre il limite fissato. Più pazienti, ma anche più pratiche che spesso poco hanno a che vedere con il miglioramento dei servizi per gli assistiti.

Da qui l’iniziativa del sindacato per sburocratizzare almeno in parte il lavoro dei camici bianchi, lasciando all’autocertificazione del lavoratore la giustificazione di assenza per malattia fino a tre giorni, cui lo Smi unisce un’ulteriore richiesta al Governo. Per il sindacato è arrivato il momento di consentire ai professionisti di utilizzare la telemedicina anche per certificazioni destinate all’Inps. “La televisita costituisce, pienamente, quel diretto contatto tra il medico e il paziente – sostiene Onotri – consentendo la verifica diretta da parte del medico delle condizioni di salute, il rilievo obiettivo e quello anamnestico cui il certificato fa riferimento”.