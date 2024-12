FdI consiglio Piemonte, Piano aria serio, non grava su cittadini

"Il nostro obiettivo è chiaro: proseguire nel miglioramento della qualità dell'aria senza penalizzare cittadini, lavoratori e aziende. Nessuna transizione ecologica può mettere in difficoltà le categorie più fragili e rendere meno competitive le aziende. Per questo chiediamo all'Europa non altre imposizioni, ma più risorse per cambiare auto, riqualificare le case, promuovere i trasporti e favorire la competitività del tessuto produttivo". Ad affermarlo è Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale del Piemonte, dopo che l'Aula ha approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (Prqa), che Fdi definisce "di ampio respiro, che prevede strumenti di programmazione e misure di intervento articolate e dedicate ai diversi ambiti di intervento: mobilità e aree urbane, energia e biomasse, attività produttive; agricoltura e zootecnia, con un approccio totalmente differente rispetto a quello demagogico e ideologico della sinistra, evidenziato da alcuni emendamenti: dal limite di velocità di 30 chilometri orari nei comuni oltre 10.000 abitanti alla riduzione di 20 chilometri/orari su strade extraurbane e autostrade, all'introduzione di parcheggi per bici in tutti i condomini". "Come partito di maggioranza e come forza politica responsabile - ha detto il vicecapogruppo Roberto Ravello - abbiamo assicurato il voto favorevole all'aggiornamento del Prqa: tuttavia non è stato un gesto automatico. C'è la consapevolezza di introdurre misure che, direttamente o indirettamente, impattano sulla vita e sulla quotidianità di cittadini e imprese. Il diritto alla mobilità e la mobilità privata di massa sono concetti inviolabili, tra le più grandi conquiste del Dopoguerra. L'aria che respiriamo oggi - conclude Ravello - è nettamente, clamorosamente migliore anche solo rispetto a un decennio fa. Bisogna proseguire, contemperando però tale aspetto con la necessità di garantire la competitività dei nostri territori. In questo senso, l'approvazione dell'ordine del giorno, a mia firma, che impegna la Giunta a chiedere l'attivazione delle deroghe previste dalla nuova Direttiva europea, è un segno di concretezza e buonsenso".