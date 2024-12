Rogo via Lagrange Torino, in tre a processo

Tre persone andranno a processo, con prima udienza il 2 luglio 2025, per un incendio che il 3 settembre del 2021 distrusse i piani alti di un palazzo del centro, tra piazza Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II e via Lagrange. Lo riportano i quotidiani Corriere della sera e La Stampa sulle pagine locali. Una quarta persona, un fabbro, Giovanni Caria, alla cui ditta era stata affidata l'installazione di una cassaforte, in un attico appena ristrutturato e arredato, ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi. La decisione è stata presa dal gup Alessandra Salvadori, accogliendo la ricostruzione fatta dal pubblico ministero Alessandro Aghemo. Il rogo, a quanto finora emerso, fu provocato dalle scintille partite della fiamma ossidrica usata per saldare la cassaforte. Ad andare a dibattimento saranno Carmine Minervino, direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; Alessandro Vitaloni, in qualità di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, e Giovanni Bossuto, committente e responsabile dei lavori, chiamati a vario titolo a rispondere di cooperazione in incendio colposo o violazioni delle norme in materia di sicurezza.