RISIKO BANCARIO

Guerra per banche a "sportellate": fanno gola le 134 filiali in eccesso

L'eventuale fusione con Banco Bpm potrebbe costringere Unicredit a cedere un numero cospicuo di sportelli per rispettare i vincoli Antitrust. Già otto istituti si sarebbero fatti avanti per accaparrarsi uffici in zone strategiche del Paese

L’operazione di Unicredit su Banco Bpm è appena iniziata e il gruppo guidato dall’ad Giuseppe Castagna sta preparando le sue contromosse, che diventeranno concrete solo dopo il deposito del prospetto presso la Consob da parte del gruppo capitanato da Andrea Orcel, previsto per dopodomani.

L’eventuale fusione, infatti, potrebbe costringere Unicredit a cedere un numero significativo di sportelli per rispettare i vincoli Antitrust. In questo scenario, piazza Gae Aulenti avrebbe già ricevuto diverse manifestazioni di interesse informali – almeno otto – da parte di banche pronte a valutare le opportunità. Tra queste figurano Banca Popolare di Sondrio, Credem, Iccrea, Banco Desio, Sparkasse, Sella e Baps (ex Popolare di Ragusa), secondo quanto raccolto dal Sole 24 Ore. Tuttavia, tutte le banche contattate hanno scelto di non commentare. Bper, invece, sembra al momento defilata. “Osserviamo sempre tutto”, ha dichiarato ieri il direttore generale di Iccrea, Mauro Pastore, “vedremo e prenderemo le nostre decisioni imprenditoriali quando il quadro sarà più chiaro”.

Secondo le stime, l’integrazione potrebbe comportare un’eccedenza di circa 134 sportelli, che verrebbero ceduti principalmente in una decina di province. Qui potrebbero inserirsi banche di dimensioni medie o medio-piccole interessate a crescere in modo organico. Le aree coinvolte comprendono alcune delle regioni economicamente rilevanti del Paese: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto anzitutto, ma anche Valle d’Aosta, Molise e Sicilia, dove l’entità risultante dalla fusione supererebbe il 27% della quota di mercato locale.