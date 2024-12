Piantedosi, nel 2025 possibile riordino enti locali e province

"L'attuale situazione delle Province ha provocato vuoti e incertezze, e questo non può più accadere perché credo che tutti gli enti locali debbano avere a livello costituzionale una visione unitaria, quindi anche il ripristino del voto diretto per l'elezione del presidente delle province, che hanno un ruolo storico di cerniera sui territori". Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi nel suo intervento alla 35/ma assemblea congressuale dell'Upi, annunciando la possibilità che "nel primo semestre del 2025 sia possibile rimettere mano a una revisione degli enti locali, soprattutto per quanto riguarda le Province". Si tratta, ha spiegato, di "una sfida ambiziosa e mi piace sottolineare come la piena funzionalità di tutti gli apparati periferici sia da sempre nell'interesse del ministero dell'Interno. Secondo me - ha aggiunto - una revisione organica degli enti locali è assolutamente preferibile e tutto ciò dovrà essere accompagnato dal tema delle coperture finanziarie".