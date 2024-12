Urso, mi auguro Elkann venga in Parlamento il prima possibile

"Sarà nelle scelte del presidente Elkann di decidere quando venire in Parlamento, io mi auguro il prima possibile laddove potrà a sua volta illustrare il piano emerso e presentato al governo e agli altri attori che fanno parte del tavolo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'Assemblea Anfia. E su Stellantis ha aggiunto: "Ci aspettiamo martedì al tavolo Stellantis un piano per lo sviluppo dell'auto in Italia, investendo risorse significative con l'obiettivo di raggiugere entro il 2030 una capacità produttiva di almeno un milione di veicoli nel nostro Paese".