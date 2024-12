CORONAVIRUS

"Niente amnistia per i No Vax",

altolà di Forza Italia a Meloni

"I vaccini ci hanno salvato", ripetono all'unisono i forzisti contrari al condono dei 100 euro. Mulè non voterà il provvedimento, Ronzulli chiede al Governo di "tornare sui suoi passi". Gasparri media, ma il centrodestra è di nuovo ai ferri corti

Autonomia, voto in Romania, Ius Scholae, tassa sugli extraprofitti bancari... E ora arriva anche il distinguo sulla cancellazione delle multe ai No vax che il Governo Meloni ha inserito nel decreto Milleproroghe. Forza Italia non perde occasione per marcare il suo distacco dagli alleati di centrodestra, sempre con quel piglio moderato che fa apparire Lega e Fratelli d’Italia pericolose forze oltranziste.

Stavolta gli azzurri puntano su una posizione in continuità con l’allora governo Draghi, che a inizio 2022 introdusse una multa di 100 euro per i lavoratori che non volevano adempiere all’obbigo vaccinale. Nell’ultima versione del decreto, licenziato ieri dal Consiglio dei ministri, è stato specificato che le sanzioni saranno tolte, ma non ci sarà nessun rimborso per chi la multa l'ha già pagata.

Per far sparire le ammende per i No Vax che, a quasi tre anni dal provvedimento voluto da Mario Draghi, evidentemente non hanno alcuna intenzione di pagarle, la maggioranza dovrà convincere i parlamentari forzisti, ormai consumati interpreti della linea da destra in doppiopetto scelta dal leader Antonio Tajani. Qualcuno, come il vicepresidente di Fi alla Camera Giorgio Mulè, considera quella che chiama “un’amnistia delle multe” una norma irricevibile, che in ogni caso non voterà: “Siccome non c’è nessuna evidenza che dimostri che i vaccini hanno fatto male, anzi, hanno salvato questo Paese e il mondo intero dalla pandemia”, ha spiegato a Sky Start, “non vedo perché adesso si debba fare un atto che va nella direzione di asseverare una condotta che è andata contro quello che era un dovere morale e civico”.

Più conciliante il presidente dei senatori Maurizio Gasparri, che però mette in chiaro come non ci sarà mai nessuna apertura ai No Vax: “Sulla questione dei vaccini si sta discutendo delle multe comminate all’epoca dell’emergenza Covid. Noi ritenemmo giusto multare chi in quel momento non ha contribuito a uno sforzo del Paese. Ma non si sta discutendo dell’uso o meno dei vaccini, al quale questo governo è favorevolissimo”, ha spiegato ai microfoni di Radio 1.

La vicepresidente del Senato Licia Ronzulli invece è decisamente contraria: "Di fronte alla pandemia che ci ha travolti tutti e ha ucciso quasi 200mila persone, la violazione delle norme sanitarie da parte dei “no vax” è stata uno schiaffo alle leggi dello Stato e, ancor peggio, un pericolo per la popolazione, soprattutto quella più fragile, esposta al rischio di contagio da chi, per motivi ideologici e antiscientifici, ha rifiutato il vaccino”, ha spiegato agli Stati generali dell’Acop (Associazione coordinamento ospedalità privata. “Se quindi era già profondamente sbagliato continuare a prorogare la sospensione del pagamento delle multe, cancellarle è inaccettabile e significa far finta di dimenticare cos'ha rappresentato il Covid per l'Italia, per i nostri cittadini, per coloro che hanno sofferto e rischiato la vita, e per i parenti delle vittime. Quella dei “no vax” era tutt'altro che una battaglia di libertà e spero che durante la discussione del Milleproroghe nelle aule parlamentari, la maggioranza se ne ricordi, tornando sui suoi passi".