ECONOMIA DOMESTICA

La crisi dell'auto zavorra l'export: Piemonte e Basilicata le più colpite

Segno negativo per le vendite all'estero dell'Italia nei primi nove mesi dell'anno, che registrano una contrazione dello 0,7%. Con Mirafiori ferma, Torino crolla (-10,2) mentre Cuneo continua a crescere grazie all'agroalimentare. Exploit di Toscana e Calabria

La produzione industriale che da gennaio a ottobre è calata del 3,6% è un dato che viaggia a braccetto con quello dell’export, in diminuzione dello 0,7% nei primi nove mesi dell’anno, certificato oggi dall’Istat. La forte riduzione delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici dalle Marche contribuisce per un punto percentuale alla flessione dell’export nazionale; un ulteriore contributo negativo di 0,9 punti deriva dalle minori esportazioni di autoveicoli da Piemonte e Basilicata e di altri mezzi di trasporto dalla Liguria. All’opposto, l’aumento delle vendite di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti dalla Toscana e di farmaci da Lazio, Toscana e Campania fornisce un impulso positivo di 1,8 punti.

Il Nord-Ovest è tra le aree più in difficoltà e registra un calo del 2,2%, mentre il Centro consolida la posizione crescendo del 2,9. Il Nord-Est e il Sud viaggiano con una contrazione delle vendite all’estero dell’1,8%, mentre le isole dell’1. Basilicata (-44,2% su cui incide pesantemente la crisi dello stabilimento di Melfi), Marche (-31%) e Liguria (-21,3%) sono le regioni in cui l’export ha subito il calo maggiore, decisamente buone, al contrario, le performance di Calabria (+20,9%), Toscana (+11,7%), Molise (+11,5%) e Valle d'Aosta (+11,1%).

In Piemonte la vendita di mezzi di trasporto all’estero è calata, tra gennaio e settembre, del 17% rispetto al 2023, ed essendo il core business della regione è difficile compensarla con altri settori in positivo come quello dell’alimentare (+4,8%) e dei prodotti tessili e dell’abbigliamento (+11,3%). Tra le prime cinque regioni esportatrici il Piemonte (-3,5%) è quella che fa registrare il calo maggiore, aumentando il divario da Lombardia (-0,5%), Emilia-Romagna (-1%) e Veneto (-2,6%). Per la prima volta incalzato fortemente dalla Toscana che invece registra una crescita dell’11,7%.

All’interno dei mezzi di trasporto, l’export di autoveicoli in Piemonte ha segnato la contrazione più elevata (-31,7%). La componentistica autoveicolare ha registrato un calo più ridotto (-2,0%). Un trend negativo ha caratterizzato anche la nautica (-8,6%) e il ferro-tranviario (-0,6%), mentre sono cresciute le vendite oltre confine del settore aerospaziale (+6,3%). Negative le esportazioni verso i primi due mercati di riferimento per il Piemonte, cioè la Francia (-6,1%) e la Germania (-11,4%).

A livello di province pesa la situazione di Torino. La più cassintegrata d’Italia secondo l’indagine della Uil e anche tra le più colpite dalla crisi dell’export (-10,2%). Male anche Biella (-12,2%) mentre Cuneo sfrutta la spinta del settore alimentare (+7%) e Vercelli quello della gomma (+9,1).