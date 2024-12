Messico alla ricerca di investimenti italiani

Il governatore dello Stato messicano di Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha incontrato a Roma rappresentanti del settore automobilistico per esplorare le possibilità di nuovi investimenti italiani in terra azteca. "Insieme a un gruppo di imprenditori di Coahuila abbiamo incontrato i dirigenti di Stellantis Europa, che per molti anni hanno lavorato alla Fiat e ora fanno parte di questo grande consorzio che ha grandi investimenti nel nostro Stato. Abbiamo rafforzato i legami, presentato i vantaggi competitivi e parlato di nuove iniziative di fornitori italiani che potrebbero presto arrivare in Messico", ha affermato il governatore. Jiménez era accompagnato dal suo ministro di Economia, Luis Olivares, e dalla responsabile di Pro Coahuila, Sofía Delgadillo. Si sono incontrati con alcuni dirigenti di Stellantis, guidati da Daniela Poggio, vice presidente Comunicazione e Relazioni istituzionali. Stellantis è già presente nel Coahuila, dove produce motori Hemi e Pentastar per veicoli utilitari e di fascia alta. In un altro incontro strategico, Jiménez si è riunito con Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), che rappresenta 470 aziende. È stato raggiunto un accordo per organizzare la visita in Messico di una delegazione di imprenditori italiani, con l'obiettivo di promuovere gli investimenti e rafforzare i legami commerciali. "Stiamo cercando più e migliori posti di lavoro per la nostra gente. Invitiamo gli imprenditori italiani a conoscere i vantaggi competitivi di Coahuila come destinazione di investimenti e a collaborare allo sviluppo del settore automobilistico", ha detto il governatore. Oggi Jiménez partecipa presso l'Ambasciata del Messico a Roma ad un seminario, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal), per la promozione del Coahuila nei settori dell'industria manifatturiera, dell'edilizia e del turismo.