Si finge carabiniere per truffare anziani, arrestato

Finge di essere un carabiniere per raggirare una coppia di anziani e viene arrestato dai carabinieri veri. È successo a Beinasco, un comune alle porte di Torino. Il presunto autore del colpo è un trentanovenne che, secondo quanto ricostruito, ha agito in due fasi: prima ha telefonato a casa dei coniugi invitando l'uomo, di 89 anni, a presentarsi in caserma; poi ha richiamato spiegando alla moglie, 86enne, che il marito era stato trattenuto dai colleghi, perché aveva investito un pedone e che, quindi, era necessario pagare 1.500 euro a titolo di cauzione. Nel frattempo, però, sono entrati in azione i veri carabinieri, e in particolare quelli della compagnia di Moncalieri, insospettiti dal racconto dell'anziano. I militari si sono appostati sotto la casa della coppia e hanno bloccato il trentanovenne.