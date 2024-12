Inps, "serve immigrazione qualificata, governo al lavoro"

"Dobbiamo ingaggiare i giovani, valorizzare gli anziani, dobbiamo favorire i giovani a essere attivi. Non dimentichiamoci degli immigrati; bisogna sollecitare una immigrazione qualificata, governata, matura. Bisogna rispondere alle esigenze del tessuto produttivo attraverso l'integrazione qualificata, quindi, speriamo che in questo senso il nostro governo vada avanti, ma so che stanno già lavorando in tal senso". Lo ha affermato il presidente dell'Inps Gabriele Fava alla presentazione del rapporto annuale dell'istituto. "I giovani sono la nostra fortuna a cui dovremo passare il testimone con grande piacere. Oggi i giovani sono disorientati e non hanno una giusta consapevolezza del loro futuro professionale e previdenziale. Ecco perché partiremo con la campagna di educazione previdenziale", ha aggiunto.