Tempo incerto, nei prossimi giorni ancora piogge sparse

Oggi sarà bel tempo su gran parte dell'Italia, anche se la nebbia sarà persistente in Val Padana e lungo il versante adriatico settentrionale. In Sardegna e Sicilia arriverà invece la pioggia e localmente ci saranno anche dei rovesci, specie dal pomeriggio. Ma da domani il tempo tornerà incerto con piogge locali. E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. "Per venerdì 13 - afferma - sono attese piogge sparse su buona parte delle regioni centro meridionali con qualche piovasco anche su Liguria ed Emilia Romagna. Nella giornata di sabato troveremo ancora un po' di instabilità sulle stesse zone, mentre domenica il tempo migliorerà quasi ovunque salvo residui fenomeni sul meridione". Il periodo che ci avvicinerà al Santo Natale sarà invece capriccioso: fino a giovedì 19 l'alta pressione dovrebbe dominare la scena con tanto sole in montagna e lungo le coste, nebbie e nubi basse saranno invece probabili nelle zone interne. Tra il 20 e il 22 dicembre è previsto, invece, un netto calo termico e rovesci diffusi specie al Centrosud, con neve a bassa quota sugli Appennini e sul versante adriatico. Nel dettaglio - Giovedì 12. Al Nord: cielo poco nuvoloso, nebbie e locali gelate in pianura. Al Centro: nubi sparse, peggiora in Sardegna. Al Sud: poco nuvoloso, rovesci in Sicilia. - Venerdì 13. Al Nord: nubi, piovaschi e nebbie. Al Centro: piogge dalla Sardegna verso il resto delle regioni entro sera. Al Sud: piogge in arrivo sulla Campania. - Sabato 14. Al Nord: molte nubi. Al Centro: piogge sparse sulle Tirreniche. Al Sud: piogge e rovesci. - Tendenza: tempo discreto domenica. Prossima settimana con l'Anticiclone delle Azzorre.