PALAZZO LASCARIS

Prima le poltrone poi il bilancio, Piemonte in esercizio provvisorio

La Regione non riuscirà ad approvare la manovra 2025 nei tempi utili, in compenso la prossima settimana il Consiglio si riunirà tutti i giorni per dare il via libera alla nuova legge sul personale. Questione di priorità (sbagliate). Opposizioni sul piede di guerra

Prima le poltrone, poi i conti in ordine e infine le politiche per il Piemonte. La Regione non riuscirà ad approvare il bilancio prima della fine dell’anno, in compenso la prossima settimana il Consiglio si riunirà per quattro giorni consecutivi così da consentire alla maggioranza di dare il via libera alla nuova legge sul personale, che aumenta le direzioni, allarga le maglie per gli ingressi di nuovi direttori dall’esterno e consente ai dirigenti di assumere la carica di direttore anche senza aver maturato i cinque anni di esperienza previsti dalla normativa attuale (il compromesso raggiunto sarebbe di ridurre il limite a soli due anni).

Un progetto al quale tiene particolarmente l’assessore Gian Luca Vignale, un tempo rappresentante di spicco della destra sociale in seno ad Alleanza nazionale, quinta colonna di Gianni Alemanno in Piemonte, oggi votato alla causa di Alberto Cirio. A lui il governatore, dopo il quinquennio da capo di gabinetto, ha assegnato proprio la strategica delega del Personale. All’orizzonte c’è la riorganizzazione delle figure apicali, la girandola dei grand commis del grattacielo, tra conferme, promozioni e new entry. Politica e amministrazione mai come in questo caso s’intrecciano, con assessori che premono per avere o sbarazzarsi di questo o quel mandarino. Il potere passa anche sulla nuova composizione delle direzioni nell’ambito di un ridisegno complessivo della mappa amministrativa del grattacielo. A partire da quella del vertice della piramide, funzione attualmente rivestita da Paolo Frascisco, non propriamente un amico di Vignale. I bandi per cinque delle dodici posizioni in ballo sono già stati pubblicati, gli altri arriveranno dopo l'approvazione della riforma Vignale.

Dopo le prime frizioni in giunta, gli assessori pare abbiano trovato un accordo di massima per dare il via libera alla riforma e, per approvarla entro la fine dell’anno, il presidente del Consiglio Davide Nicco l’ha messa in calendario da martedì fino a venerdì (orario 10-20): in aula a oltranza fino al definitivo semaforo verde. Il tutto mentre il bilancio attende ai box il suo turno. La prossima settimana è prevista solo una prima riunione della Commissione per iniziare ad analizzare la manovra del 2025. Come si dice, questione di priorità.

La Regione andrà per dunque in esercizio provvisorio. Questo comporta che gli assessorati potranno spendere “in dodicesimi” le proprie risorse, cioè non un euro in più di quanto speso lo scorso anno. Non si va oltre l’ordinaria amministrazione e se qualcuno attende un contributo o finanziamento non sia troppo impaziente. Il nuovo anno inizierà con il freno a mano tirato, più o meno il mood con cui questa giunta è partita all’indomani del voto: in questi sei mesi di Cirio bis non si sono viste leggi o delibere approvate di un qualche rilievo se si fa eccezione per la variazione di bilancio del mese scorso (atto dovuto per evitare gli strali della Corte dei Conti, fin qui particolarmente collaborativa nei confronti della Regione) e il provvedimento sulla qualità dell’aria.

Intanto le minoranze si preparano a una strenua opposizione. Sulle barricate c’è già da mesi Sarah Disabato, capogruppo del Movimento 5 stelle, che sulla riforma del personale ha sposato la linea dei sindacati, in gran parte scettici se non apertamente contrari. Ieri una telefonata di fuoco con Cirio è servita per annunciare una nuova ondata di emendamenti ostruzionistici (al momento siamo a circa 2.800). In scia anche Pd, Avs e Italia Viva.