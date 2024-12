Asaps, 21 vittime della strada nell'ultimo fine settimana

Sono state 21 le vittime della strada nell'ultimo fine settimana in Italia, contro i 26 del weekend precedente: 14 automobilisti, tre motociclisti, 4 pedoni. La vittima più giovane, secondo i dati dell'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, è stato un ragazzo diciottenne, la più anziana un uomo di 87 anni, cinque avevano meno di 35 anni. Due incidenti plurimortali hanno causato 5 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi ha provocato cinque incidenti fatali, dieci invece quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 4 le vittime in Toscana, 3 in Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia, 2 in Sardegna, una in Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria.