Prefetto Torino, corteo domani rispetti città e forze ordine

"Trattandosi di un'iniziativa non oggetto di formale preavviso alla Questura e non essendo stata data dai promotori alcuna indicazione alle autorità competenti sul percorso e sulle modalità di svolgimento, sono stati esaminati sotto tutti gli aspetti i potenziali impatti della manifestazione sulla città". Lo riferisce in una nota il prefetto di Torino, Donato Cafagna, che ha riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in previsione di una manifestazione con corteo per le vie del capoluogo non autorizzata, prevista domani, 13 dicembre. "In particolare - sottolinea Cafagna - potrebbero determinarsi nel centro cittadino ricadute sulla circolazione stradale e sulla rete di trasporto pubblico. Per questi motivi, sono in corso contatti fra Questura, Comune e Gtt allo scopo di ridurre i disagi per l'utenza, assicurando una necessaria informazione". Il prefetto infine "rivolge l'invito ai partecipanti, a rispettare il decoro della città, dei suoi monumenti e dei suoi simboli, e delle forze dell'ordine impegnate a garantire anche la loro sicurezza e i loro diritti".