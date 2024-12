Manovra, fondi per sport dei disabili e Olimpiadi Torino

Per garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dal 2025, per l'incremento del contributo per la realizzazione dei progetti di integrazione: lo prevede un emendamento dei relatori alla manovra. Lo stesso emendamento incrementa anche di un milione di euro per l'anno 2025 lo stanziamento per la Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 per sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025.