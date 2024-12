ALTA TENSIONE

Salvini "precettato": sciopero di 24 ore. Massima allerta a Torino per il corteo

Il Tar del Lazio ferma l'ordinanza del ministro e ristabilisce la durata dell'agitazione indetta dai sindacati di base: "Non ci sono ragioni per disporre la precettazione". Nel capoluogo piemontese oltre ai disagi si temono atti di vandalismo e scontri in piazza

Si annuncia l’ennesimo venerdì “nero”. Per domani è in programma un’agitazione, indetta dai sindacati di base, per tutti i settori pubblici e privati. Si prospetta dunque una giornata di forti disagi soprattutto per i pendolari perché aderiranno alla protesta sia i trasporti ferroviari sia i mezzi pubblici nelle principali città italiane. Coinvolti anche scuola e sanità. A Torino, inoltre, è massima l’allerta per un corteo al quale potrebbero partecipare frange dell’antagonismo, dai Pro Pal ai centri sociali, con il solito corollario di guerriglia urbana, dagli atti di vandalismo agli scontri con le forze dell’ordine.

La mobilitazione, inizialmente proclamata per 24 ore, era stata ridotta a sole 4 ore per la precettazione decisa dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Oggi però il Tar del Lazio, con decreto monocratico, ha accolto la richiesta dell’Usb di sospendere l’ordinanza. Dura la reazione del leader della Lega: “Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio”.

Stop dal Tar. Il Tar del Lazio sottolinea “che non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione (di garanzia, ndr), possano sorreggere la disposta precettazione”. Per il Tribunale amministrativo “i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio”.

Torino in allerta. A quanto sembra ad approfittare della giornata di sciopero sarà il fronte antagonista e studentesco Pro-Pal, che per domattina ha lanciato una manifestazione contro il Governo annunciata già due giorni fa sul web: "L'Assemblea delle scuole torinesi e i collettivi hanno deciso di tornare in piazza il 13 dicembre. Per quale motivo? Dal punto di vista di noi giovani la fase storica che stiamo attraversando appare critica e difficile". Un’iniziativa non concordata con le forze dell'Ordine: “Trattandosi di un’iniziativa non oggetto di formale preavviso alla Questura e non essendo stata data dai promotori alcuna indicazione alle autorità competenti sul percorso e sulle modalità di svolgimento, sono stati esaminati sotto tutti gli aspetti i potenziali impatti della manifestazione sulla città”, ha riferito in una nota il prefetto di Torino, Donato Cafagna, che ha riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in previsione del corteo non autorizzato: “In particolare – sottolinea Cafagna – potrebbero determinarsi nel centro cittadino ricadute sulla circolazione stradale e sulla rete di trasporto pubblico. Per questi motivi, sono in corso contatti fra Questura, Comune e Gtt allo scopo di ridurre i disagi per l’utenza, assicurando una necessaria informazione”. Il prefetto infine “rivolge l’invito ai partecipanti, a rispettare il decoro della città, dei suoi monumenti e dei suoi simboli, e delle forze dell’ordine impegnate a garantire anche la loro sicurezza e i loro diritti”.