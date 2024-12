Autonomia: Cirio, paletti per evitare disparità

"La Cassazione ha assunto un parere tecnico, di cui evidentemente bisogna prendere atto, ma la decisione continua a essere nelle mani della Corte, che dovrà decidere, quindi attendiamo che la Corte decida prima di pensare se è stata scelta un'opzione o un'altra opzione". A dirlo, a proposito della pronuncia della Cassazione sul referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata, è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto a Roma ad Atreju. "Io continuo a essere fermo sulla posizione, che è la posizione del mio segretario Antonio Tajani, per cui Forza Italia - ha proseguito Cirio - ha sostenuto questa legge in Parlamento, perché è un'attuazione della Costituzione, ma ha sempre però detto che doveva essere una legge che non doveva creare figlie e figliastri o ricchi e poveri. Era una legge che doveva essere attenta a creare le condizioni di uno sviluppo migliore per le regioni, doveva essere migliorativa dello status attuale ed è il motivo per cui in Forza Italia noi abbiamo attivato - prima della sentenza della Consulta - un osservatorio, di cui peraltro io faccio parte come vicesegretario nazionale e anche come presidente della Regione Piemonte, in cui si monitorano passo passo quelli che sono gli effetti, che è poi quello che ha detto la Consulta". "La sentenza della Corte ci ha dato delle indicazioni che dobbiamo assolutamente rispettare, per cui - ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte - si può iniziare questo iter, che dovrà essere un iter parlamentare nel rispetto di quelle che sono le indicazioni dei raccordi. Da una parte ha detto che è legittimo richiedere costituzionalmente l'autonomia, non ne avevamo dubbi, ma è bene che lo abbia ridetto, ma dall'altra parte ha detto questi sono i paletti e dentro quei paletti ci si dovrà muovere per andare a modificare ciò che può creare disparità".