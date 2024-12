La Margherita non risorgerà con Ruffini

Come ormai capita da tempo nella politica contemporanea è difficile distinguere i fatti reali da quelli virtuali. E questo perché, com’è altrettanto noto, la politica non viaggia più attraverso le categorie della militanza, del radicamento sociale e territoriale e del progetto politico, ma solo ed esclusivamente attorno alle candidature ai vertici istituzionali o alle auto candidature che siano. È il caso, nello specifico, del Direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini sul quale, dopo la sua partecipazione a un convegno culturale alla Lumsa di Roma parlando, come al solito, dei massimi sistemi, è partito il dibattito su molti organi di informazione sulla sua possibile candidatura a Premier della coalizione di sinistra, o soltanto come “federatore” di una piccola area centrista sempre all’interno dell’alleanza progressista.

Ora, al di là delle legittime ambizioni personali, politiche e istituzionali del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è abbastanza evidente che si dicono anche molte sciocchezze, seppur in buona fede. A cominciare, ad esempio, da quella che contempla il ritorno della Margherita dopo quasi 20 anni dalla sua confluenza nel Pd di Veltroni. Lo ricordo perché la Margherita nacque e decollò in tutt’altro contesto e si può tranquillamente dire che si tratta di una esperienza archiviata e del tutto storicizzata. Quindi non più riproponibile. Come, per fare un altro esempio, l’esperienza della Dc. Ma, per fermarsi alla Margherita, non si può non dire che si è trattato del primo, e riuscito, esperimento di “partito plurale” nel nostro paese dove convergevano più culture politiche. Ma, soprattutto, quella cattolico popolare e sociale di Franco Marini e quella liberal-democratica, riformista ed ambientalista di Francesco Rutelli. Oltre ad altre componenti, importanti ma più contenute, come quella di Prodi, Mastella e Dini.

Componenti, culture e realtà organizzative che sono quasi tutte confluite organicamente nel Pd. A cominciare da quella cattolica. Certo, quello di Veltroni, Marini, Rutelli, D’Alema era un altro Pd rispetto a quello attuale della Schlein ma questo è un dettaglio, ancorché decisivo, legato all’evoluzione dei tempi e, di conseguenza, al profilo politico e culturale dei protagonisti. È già sufficiente, però, ricordare questo solo aspetto per arrivare alla conclusione che i cattolici di sinistra, se così li vogliamo definire, sono oramai parte integrante del Pd. Punto.

In secondo luogo la cosiddetta area centrista che si riconosce nella coalizione di sinistra e progressista è composta da molte realtà profondamente diverse rispetto ai tempi della Margherita. Ci sono i due partiti personali di Renzi e Calenda, cioè Italia Viva e Azione. Poi c’è un altro partito in progress, quello di Marattin, Marcucci ed altri. E, infine, c’è già un “federatore” in pectore e in perenne attesa di quest’area che è il sindaco di Milano Sala. Ecco, un mosaico di presenze e di tasselli radicalmente diversi rispetto al profilo, alla natura, alla composizione e alla struttura politico e culturale della fu Margherita.

Ecco perché, quando si parla genericamente di Margherita, di cattolici e di Centro forse occorre essere un po’ più attenti e meno superficiali. E questo al di là e al di fuori dei meriti e delle competenze del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini e delle legittime e sacrosante ambizioni politiche ed istituzionali di questo autorevole “civil servant”.