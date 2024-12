PROFONDO ROSSO

Cirio ne ha le tasche... vuote:

tagli pure al contratto del Csi

In Regione Piemonte i conti non tornano e così proseguono le sforbiciate. Intanto inizia a non pagare gli ultimi tre mesi al consorzio informatico (8 milioni). Assessori in allarme. Si fatica a chiudere il 2024 e servono 50 milioni per il 25

Dai pacchi al pacco. Pare proprio siano finiti i tempi del gogamigoga, ora sotto l’albero degli assessori piemontesi non c’è ombra di bonus, premi e cotillon; dei contributi a pioggia è rimasta solo la pioggia e da tempo sul grattacielo aleggia lo spettro dei tagli e di una nuova stagione di austerità. Lo sanno bene gli assessori, cui Alberto Cirio ha già fatto sapere che per il 2025 dovrà recuperare almeno 50 milioni dal bilancio e c’è già chi s’immagina il titolare del Bilancio Andrea Tronzano come il Tremonti di Guzzanti, calcolatrice alla mano, nel disperato tentativo di far quadrare dei conti che non tornano. Ognuno dovrà fare la sua parte, servono sacrifici e responsabilità, non è il momento di fare polemiche. Questo il sunto dell’intervento fatto dal governatore durante l’ultima giunta politica di due settimane fa, ma la preoccupazione resta.

A dimostrazione di una situazione che appare se non critica certo da tenere sotto controllo, è arrivata anche la notizia di una riunione che si è svolta mercoledì al grattacielo nella quale è stata comunicata ai vertici del Csi la sospensione del contratto di servizio per gli ultimi tre mesi dell’anno in corso. Peccato che il consorzio informatico – partecipato proprio dalla Regione oltreché da una serie di altri enti locali – a ottobre e novembre abbia regolarmente onorato i suoi impegni e ora si ritrova con una decurtazione dei compensi per circa 8 milioni di euro. Il tutto mentre il Csi non solo ha svolto tutti i servizi di competenza, ma continua ad avere nuove commesse dalla Regione come per esempio – una delle ultime – la realizzazione di una piattaforma per il progetto “Vesta”, l’assegno da mille euro per sostenere le famiglie piemontesi con figli piccoli, annunciato dall’assessore al Welfare Maurizio Marrone e che pesca 34 milioni dal Fondo sociale europeo (Fse). Tra i più penalizzati ci sono i servizi relativi all’Ambiente sui quali sono stati decurtati 2 milioni, ma non sono gli unici, anzi. Una scelta non troppo ortodossa che dimostra la difficoltà di chiudere il bilancio di quest’anno, nonostante la variazione approvata il mese scorso, e preconizza lo spostamento di alcuni impegni al 2025. Il consigliere del Pd Daniele Valle annuncia una interrogazione per verificare “nel metodo e nel merito la modalità di questo taglio che colpisce un’azienda che è patrimonio della Regione” e il resto dell'opposizione prepara le trincee.

Oltre ai 50 milioni di tagli la Regione ha già introdotto 12 milioni di maggiori entrate dovuti all’introduzione del bollo anche sulle auto ibride (che finora erano esenti) e la rimodulazione dell’aliquota Irpef. Insomma più tasse e meno contributi. Situazione che può essere in parte compensata solo attraverso lo spostamento di alcuni fondi europei sul bilancio regionale, come già fatto, negli anni scorsi, sulle borse di studio. Tra coloro che rischiavano di essere maggiormente penalizzati dal primo approccio – che prevedeva tagli pressoché lineari – c’era l’assessorato di Marina Chiarelli (Sport, Cultura e Turismo) essendo tra quelli che riescono ad attingere meno dai fondi di Bruxelles. Per questo un successivo aggiustamento dovrebbe consentirle di incrementare il proprio budget di circa 5,5 milioni (di cui 3,5 milioni da investire nello sport).