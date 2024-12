RIFORME & CONTRORIFORME

Autonomia, Calderoli nella morsa. Fontana spariglia, Cirio frena

Lo sgambetto del presidente della Camera fa inferocire il ministro e ribollire la Lega in Veneto. Da Nord Ovest il governatore del Piemonte ripone il vessillo autonomista e sventola la bandiera di Forza Italia: "Fermo sulla posizione di Tajani". Avvisate Molinari

In altre stagioni e in altri tempi avrebbero invitato ad andare al mare. Oggi, invece, i leghisti non usano metafore da Prima Repubblica e di fronte alla legittimità del referendum contro l’Autonomia dichiarata dalla Corte di Cassazione, nell’attesa del pronunciamento della Consulta, dicono come dice Luca Zaia che è “fondamentale che chi crede nell’autonomia non deve andare a votare”. E se il Doge già lancia aperte sfide alle opposizioni – “Ci sarà il referendum, ma ora avete un problema, quello di trovare i voti” – è un'altra figura pesante della Lega come il padre della contestata riforma, Roberto Calderoli, a dover fare i conti con una tenaglia “amica” che stringe da Nord-Est e da Nord-Ovest.

Ieri l’altro il ministro era fuori dalla grazia di Dio. Le parole del presidente della Camera Lorenzo Fontana con quel rimando alla modifica della Costituzione hanno fatto ribollire il sangue a Calderoli, attaccatosi al telefono chiedendo inutilmente a Matteo Salvini di parlare con la terza carica dello Stato – “Ce lo hai messo tu lì” – le cui esternazioni hanno infiammato la polveriera del Veneto, regione cui Fontana appartiene ma che nella sua espressione leghista non lo ha mai del tutto riconosciuto come suo. Figurarsi adesso. “Questa legge richiederà un approfondimento e per il futuro – ha detto il presidente della Camera – non vedo male se qualche politica volesse mettere mano alla Costituzione, per esempio chiarendo quali sono le materie che vanno allo Stato e quali alle Regioni”.

Nelle chat dei leghisti veneti si è alzata una marea che nemmeno tutte le paratie del Mose sarebbero riusciti a contenere, comprese espressioni colorite che non mancano nel vocabolario di quelle terre. Uno spariglio, a dirla in modi gentili, quello di Fontana che per non far mancare motivi di ebollizione ha pure aggiunto la sua sul futuro del governatore veneto, spiegando che “Non so come voglia fare Zaia, non so se c’è del margine per il terzo mandato e non credo voglia fare il segretario della Lega”. Tutto questo mentre il Doge ripeteva come un mantra: “Vogliamo tutte le 23 materie previste in Costituzione”.

Per un Fontana che da Nord-Est spinge più in là quel che Calderoli, Zaia e altri vogliono invece raggiungere in fretta, a Nord Ovest l’altro braccio della tenaglia ha le sembianze del presidente del Piemonte Alberto Cirio. Quasi non si era ancora insediato nel suo ufficio al quarantesimo piano del grattacielo del Lingotto dopo la sua rielezione che all’inizio di luglio il governatore aveva spedito, tra squilli di tromba, la lettere con la richiesta al governo di avviare rapidamente il dialogo su una sfilza di materie. Avesse potuto avrebbe mandato a Roma come motociclista postino il suo assessore Enrico Bussalino cui, su richiesta della Lega, ha affidato proprio la delega all’autonomia. Tema che per un altro piemontese come il segretario regionale e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari “resta un obiettivo irrinunciabile, pertanto incominciamo a fare quel che si può fare e sul referendum aspettiamo la Corte Costituzionale”.

Ma adesso Cirio non sembra neppure lontano parente del Cirio di pochi mesi fa. Sceso dal Carroccio e salito sul palco di Atreju, ripiegato il drapò subalpino e issata la bandiera di Forza Italia, il vice di Antonio Tajani al vertice del partito, pesta sul freno di fronte a quel gatto nero in autostrada che pare essere diventata la riforma Calderoli. In verità lui dice di essere fermo, sì “fermo sulla posizione, che è la posizione del mio segretario Tajani, per cui Forza Italia ha sostenuto questa legge in Parlamento, perché è un'attuazione della Costituzione, ma ha sempre però detto che doveva essere una legge che non doveva creare figlie e figliastri o ricchi e poveri”.

Distrazione o messaggio, certo è che Cirio della riforma ne parla al passato. “Era una legge che doveva essere attenta a creare le condizioni di uno sviluppo migliore per le regioni, doveva essere migliorativa dello status attuale ed è il motivo per cui in Forza Italia noi abbiamo attivato, prima della sentenza della Consulta, un osservatorio, di cui peraltro io faccio parte come vicesegretario nazionale e anche come presidente della Regione Piemonte, in cui si monitorano passo passo quelli che sono gli effetti, che è poi quello che ha detto la Consulta”.

Lontani i tempi in cui il presidente del Piemonte sembrava una delle due facce del Giano bifronte forzista, con l’altra nei tratti del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, strenuo avversario sul fronte del Sud del disegno leghista. Ora i due volti azzurri sembrano quasi sovrapponibili, con buona pace si fa per dire dell’ex azionista di maggioranza del centrodestra piemontese negli scorsi cinque anni, poi surclassato e sostituito nelle elezioni di giugno da Fratelli d’Italia. Sceglie casa loro, Cirio, per quella correzione di rotta che pare un’inversione.

“La sentenza della Corte ci ha dato delle indicazioni che dobbiamo assolutamente rispettare, per cui si può iniziare questo iter, che dovrà essere un iter parlamentare nel rispetto di quelle che sono le indicazioni dei raccordi”, ha aggiunto, sembrando accantonare con quel riferimento al Parlamento proprio il percorso ribadito da Calderoli a livello di interlocuzione governativa sulle materie non interessate dai Lep, partendo dalla Protezione Civile. Ancora più esplicita la posizione, del tutto allineata a quella del suo segretario sempre più attento al bacino di voti forzisti nel Sud, quando Cirio ricorda che la Consulta “da una parte ha detto che è legittimo richiedere costituzionalmente l'autonomia, ma dall'altra che questi sono i paletti e dentro quei paletti ci si dovrà muovere per andare a modificare ciò che può creare disparità”. Non inviteranno più a andare al mare, ma per i tripli salti carpiati con avvitamento basta anche una piscina, naturalmente azzurra.