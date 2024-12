PALAZZI ROMANI

Esce dall'Agenzia delle Entrate. Ruffini all'attacco del Governo

Indicato come possibile "federatore" del centrosinistra o leader di una Margherita 2.0 smentisce la sua discesa in politica ma lancia strali contro la destra. Una mossa che sembra volta a sondare il terreno per stanare alleati e rivali

Ernesto Maria Ruffini lascia l’incarico di direttore dell’Agenzia delle Entrate. “Il clima è cambiato. Non scendo in campo, ma rivendico il diritto di parlare”, spiega in un’intervista al Corriere della Sera. Dunque, ha deciso? “Sì, l’ho già fatto. Mercoledì ho visto il ministro Giorgetti per avvertirlo dell’intenzione di rimettere il mandato e consentire così il regolare passaggio di consegne con chi sarà chiamato a succedermi”.

Sull’eventuale discesa in campo – aggiunge – “avevo già smentito dopo i primi articoli di stampa. Lo ripeto. Non condivido il chiacchiericcio che scambia la politica per un gioco di società, le idee per etichette ed il senso civico per una scalata di potere. Non scendo e non salgo da nessuna parte”. Il motivo delle dimissioni? “Perché – spiega Ruffini – è l’unico modo per rimanere me stesso. Sono un avvocato che da tanti anni scrive e partecipa a incontri pubblici su ciò che ci unisce, come la Costituzione e l’uguaglianza. Ho letto però che parlare di bene comune sarebbe una scelta di campo. E che dunque dovrei tacere oppure lasciare l’incarico. La mia unica bussola in questi anni è stata il rispetto per le leggi e per il mandato che mi è stato affidato, perché il senso più profondo dello Stato è questo: essere al di sopra delle parti, servire il bene comune. Quello che è accaduto in questi giorni intorno al mio nome descrive un contesto cambiato rispetto a quando ho assunto questo incarico e anche rispetto a quando ho accettato di rimanere. Ne traggo le conseguenze”.

Ruffini non risparmia critiche alla premier Giorgia Meloni per le sue dichiarazioni contro l’Agenzia delle Entrate. “Non mi era mai capitato di vedere pubblici funzionari descritti come estorsori di un pizzo di Stato o l’Agenzia definita sequestratrice di famiglie. Demonizzare il Fisco significa colpire il cuore dello Stato”. Riflettendo sul suo mandato, Ruffini ricorda gli anni di impegno e sacrificio personale: “Non ho mai considerato il mio ruolo come una posizione da occupare, ma come un incarico per servire le istituzioni con lealtà”. Difende il lavoro svolto dall’Agenzia, sottolineando i progressi tecnologici nel contrasto all’evasione fiscale: “Oggi abbiamo strumenti tecnici per individuare gli evasori, ma la politica deve decidere come usare le risorse. Se i soldi non bastano mai, è il momento di riflettere su come vengono impiegati”. Concludendo, Ruffini riconosce eventuali errori nel suo operato, ma ha ribadito il valore di aver sempre agito seguendo principi di equità fiscale e senso civico: “Ho fatto del mio meglio per facilitare il rapporto tra cittadini e Fisco, riducendo la pressione fiscale dove possibile”.

del 2020. Aveva ricoperto lo stesso incarico dal luglio del 2017 al settembre del 2018, dopo essere stato amministratore delegato di Equitalia a partire del giugno 2015. Considerato vicino all’ex premier Romano Prodi e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è figlio di Attilio, più volte ministro per la Democrazia cristiana negli anni ’70. Laureatosi in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, è iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 1998. Nello stesso anno ha iniziato a lavorare come avvocato tributarista presso lo studio legale dell’ex ministro Augusto Fantozzi, dove è rimasto fino alla nomina al vertice di Equitalia nel 2015. Ruffini porta il nome dello zio Ernesto che fu cardinale arcivescovo di Palermo, mentre suo fratello, Paolo, è dal luglio del 2018 prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.